Randy Krummenacher: Wieso die Yamaha zweimal rauchte 02.10.2021 - 09:22 Von Ivo Schützbach

© worldsbk.com Krummenachers Yamaha gab Rauchzeichen © worldsbk.com Brennendes Öl wurde gelöscht Zurück Weiter

Sehr ungewöhnlich für das Yamaha-Team CM Racing: Randy Krummenacher kam in den Trainings der Supersport-WM am Freitag in Portimao wegen technischer Probleme kaum zum Fahren. Trotzdem schaffte er es in die Top-10.