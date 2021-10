Domi Aegerter gibt zu: «Gegner waren einfach besser»

Mit Platz 3 auf dem Podium und mit einem weiter ausgebauten WM-Vorsprung könnte Dominique Aegerter mit dem ersten Supersport-Rennen in Portimão zufrieden sein – ist er aber nicht.

Der erste Supersport-Lauf in Portimão war umkämpft wie kein anderes in dieser Saison. Fünf-Piloten hatten reele Siegchancen, in der Schlussphase sogar sechs. Die lange Gerade der portugiesischen Piste sorgte für Windschattenduelle im Stil der Supersport-WM 300 und für ständige Überholmanöver. Auch der kräftige Wind machte es den Piloten schwer, sich an der Spitze abzusetzen.

Mitten drin im Kampf um den Sieg einmal mehr Dominique Aegerter. Der WM-Leader ging von Startplatz 2 ins Rennen, als Dritter kreuzte der 31-Jährige die Ziellinie. Und weil sein Hauptrivale im Titelrennen Sechster wurde, konnte Aegerter seinen ohnehin schon komfortables Polster auf 68 Punkte ausbauen.



Zufrieden ist der Ten Kate Yamaha-Pilot damit aber nicht.



«Der dritte Platz im Rennen entspricht nicht ganz meinen Erwartungen», haderte Aegerter. «Wir waren in den freien Sessions sehr stark, vor allem was die Race-Pace angeht. Aber im Rennen konnte ich nicht so pushen wie gestern Nachmittag. Der stärkere Wind hat dabei sicher eine Rolle gespielt, sowie auch die Asphalttemperaturen ein wenig anders waren. Außerdem hat es auf der Geraden viele Windschattenschlachten gegeben, es war leicht überholt zu werden. Ich wollte natürlich weiter oben auf dem Podest stehen, aber die Kampfgruppe war ziemlich groß. Es war ein ständiges hin und her. Manchmal habe ich ein paar Positionen gutmachen können und manchmal auch wieder verloren. Cluzel und Gonzales waren sehr stark heute, ihre Pace war einfach ein bisschen besser.»

Nach zwei sommerlichen Tagen am Freitag und Samstag droht in Portimão für Sonntag Regen, was die Karten neu mischen würde.



«Am Sonntag haben wir eine neue Chance, die ich unbedingt nutzen will», versprach der Yamaha-Pilot. «Im Gegensatz zu einigen anderen Fahrern bin ich auf dieser Strecke noch nicht so viele Runden in der Vergangenheit gefahren. Das macht sich vor allem in einigen Kurven bemerkbar, wo ich gegenüber den anderen viel Zeit verliere. An diesen Stellen muss ich mich noch verbessern. Nichtsdestotrotz freue ich mich schon auf das zweite Rennen am Sonntag.»

Ergebnis Supersport-WM, Portimão, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jules Cluzel Yamaha

2. Manuel Gonzalez Yamaha + 0,389 sec 3. Dominique Aegerter Yamaha + 0,565 4. Raffaele De Rosa Kawasaki + 0,669 5. Niki Tuuli MV Agusta + 1,099 6. Steven Odendaal Yamaha + 1,486 7. Randy Krummenacher Yamaha + 5,519 8. Can Öncü Kawasaki + 9,051 9. Philipp Öttl Kawasaki + 9,272 10. Yari Montella Yamaha + 9,464 11. Peter Sebestyen Yamaha + 18,124 12. Patrick Hobelsberger Yamaha + 18,372 13. Hannes Soomer Yamaha + 18,698 14. Federico Caricasulo Yamaha + 22,048 15. Ondrej Vostatek Yamaha + 32,635 16. Leonardo Taccini Kawasaki + 32,649 17. Federico Fuligni Yamaha + 33,216 18. Maria Herrera Yamaha + 38,180 19. Marcel Brenner Yamaha + 38,225 20. Bill Van Eerde Yamaha + 38,614 21. Vertti Takala Yamaha + 38,784 22. Galang Hendra Yamaha + 39,682 23. Stephane Frossard Yamaha + 53,667 24. Luigi Montella Yamaha > 1 min 25. Pedro Romero Kawasaki > 1 min 26. Unai Orradre Yamaha > 1 min Out Glenn Van Straalen Yamaha Out David Sanchis Yamaha Out Kevin Manfredi Yamaha Out Eduardo Montero Yamaha