Domi Aegerter hat die Taktik von Odendaal durchschaut

Von Platz 5 im zweiten Supersport-Lauf in Portimão war Dominique Aegerter wenig begeistert. Noch weniger angetan war der Ten Kate Yamaha-Pilot aber von der Taktik von Rennsieger Steven Odendaal.

Das Meeting der Supersport-WM 2021 in Portimão bot uns spannende Rennen mit Jules Cluzel und Steven Odendaal als Sieger. WM-Leader Dominique Aegerter erreichte mit den Plätzen 3 und 5 nicht die erhofften Ergebnisse, zeigte aber erneut starkes Racing und erreichte eine solide Schadensbegrenzung – sein Vorsprung auf den WM-Zweiten aus Südafrika reduzierte sich nur um acht Punkte und beträgt nach dem letzten Europa-Event 54 Punkten.

Portimão war das erste Rennwochenende seit dem Saisonauftakt in Aragón, wo der Ten Kate-Pilot keinen Sieg einfahren konnte. Es spricht für den Rohrbacher, dass er mit den Ergebnissen unzufrieden war. Und er war auch nicht begeistert, wie sein WM-Rivale das Rennen manipulierte.



«Ich hatte einen guten Start und konnte um den Sieg mitfahren – es war eine Schlacht mit sieben oder acht Fahrern», schilderte Aegerter die erste Rennphase. «Die Pace war nicht sonderlich schnell, weil Odendaal uns alle einbremste. Es war seine Taktik, dass wir eine große Gruppe bleiben. Als ich führte wollte ich einen Vorsprung herausfahren, weil ich schneller fahren konnte. Es blieb aber beim Kampf an der Spitze und als ich etwas neben die Strecke kam, verlor ich den direkten Anschluss an die Gruppe.»

Aegerter hat in seiner ersten Supersport-Saison aus 17 Rennen starke zehn Siege und 13 Podestplätze eingefahren und kam zuletzt im ersten Lauf in Most hinter Odendaal ins Ziel.



«Wir wollten hier den Sieg, mindestens aber vor Odendaal bleiben, aber das war erstmals nach langer Zeit nicht drin», wurmte sich der Schweizer. «Wir werden jetzt analysieren, wie das genau passierte. Immerhin liegen wir in der Meisterschaft immer noch um 53 Punkte vorne. Jetzt werden wir uns auf die Meetings in Argentinien und Indonesien vorbereiten.»

Ergebnis Supersport-WM, Portimão, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Steven Odendaal Yamaha 2. Jules Cluzel Yamaha + 0,011 sec 3. Federico Caricasulo Yamaha + 0,364 4. Manuel Gonzalez Yamaha + 0,629 5. Dominique Aegerter Yamaha + 3,196 6. Yari Montella Yamaha + 5,247 7. Randy Krummenacher Yamaha + 6,721 8. Philipp Öttl Kawasaki + 9,428 9. Peter Sebestyen Yamaha + 9,758 10. Can Öncü Kawasaki + 18,317 11. Kevin Manfredi Yamaha + 19,119 12. David Sanchis Yamaha + 20,426 13. Hannes Soomer Yamaha + 20,461 14. Raffaele De Rosa Kawasaki + 21,766 15. Patrick Hobelsberger Yamaha + 21,769 16. Federico Fuligni Yamaha + 31,620 17. Marcel Brenner Yamaha + 32,732 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 33,367 19. Vertti Takala Yamaha + 38,991 20. Bill Van Eerde Yamaha + 40,843 21. Galang Hendra Yamaha + 41,100 22. Stephane Frossard Yamaha + 41,139 23. Maria Herrera Yamaha > 1 min 24. Luigi Montella Yamaha > 1 min 25. Pedro Romero Kawasaki > 1 min Out Niki Tuuli MV Agusta Out Glenn Van Straalen Yamaha Out Unai Orradre Yamaha Out Leonardo Taccini Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha