Philipp Öttl (9./Kawasaki) hat ein Problem im Kopf

Neun Sekunden hinter der Spitzengruppe trudelte Philipp Öttl im ersten Lauf der Supersport-WM in Portimão als Neunter ins Ziel. Der Kawasaki-Pilot weiß, woran er arbeiten muss.

Nachdem Philipp Öttl Platz 2 in Jerez als riesige Enttäuschung bezeichnete, kann Platz 9 im ersten Lauf der Supersport-WM 2021 in Portimão keine bessere Benotung vom Kawasaki-Piloten bekommen.

Dass die ZX-6R in Portimão das Potenzial für das Podest hat, bewies Orelac-Pilot Raffaele De Rosa als Vierter, nur 0,669 sec hinter dem Sieger, eindrucksvoll. Auch Öttls Puccetti-Teamkollege Can Öncü trumpfte in der Anfangsphase stark auf.



«Das Rennen war schwierig, grübelte Öttl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die Pace an der Spitze war sehr hoch und ich war einfach nicht schnell genug. Das Gefühl mit dem Bike war gut, aber der Speed war nicht da. Für den zweiten Lauf habe ich schon eine Idee, wodurch wir das Gefühl noch ein wenig verbessern können.»

Öttl will aber nicht einen anderen Reifen probieren oder an der Abstimmung seiner Kawasaki arbeiten.



«Das Problem ist da oben im Kopf», tippt sich der Bayer an die Stirn. «Das Bike ist grundsätzlich ok, ich kann momentan aber nicht das Potenzial voll ausschöpfen – weniger zu Rennbeginn, sondern mehr gegen Rennende hin. Ich habe das Gefühl, dass ich noch ein Stück vom Limit entfernt bin, aber gegen eine Grenze stoße. Das ist mein Problem. Aber ich weiß, was ich tun muss und ich hoffe, es funktioniert.»

Ergebnis Supersport-WM, Portimão, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jules Cluzel Yamaha

2. Manuel Gonzalez Yamaha + 0,389 sec 3. Dominique Aegerter Yamaha + 0,565 4. Raffaele De Rosa Kawasaki + 0,669 5. Niki Tuuli MV Agusta + 1,099 6. Steven Odendaal Yamaha + 1,486 7. Randy Krummenacher Yamaha + 5,519 8. Can Öncü Kawasaki + 9,051 9. Philipp Öttl Kawasaki + 9,272 10. Yari Montella Yamaha + 9,464 11. Peter Sebestyen Yamaha + 18,124 12. Patrick Hobelsberger Yamaha + 18,372 13. Hannes Soomer Yamaha + 18,698 14. Federico Caricasulo Yamaha + 22,048 15. Ondrej Vostatek Yamaha + 32,635 16. Leonardo Taccini Kawasaki + 32,649 17. Federico Fuligni Yamaha + 33,216 18. Maria Herrera Yamaha + 38,180 19. Marcel Brenner Yamaha + 38,225 20. Bill Van Eerde Yamaha + 38,614 21. Vertti Takala Yamaha + 38,784 22. Galang Hendra Yamaha + 39,682 23. Stephane Frossard Yamaha + 53,667 24. Luigi Montella Yamaha > 1 min 25. Pedro Romero Kawasaki > 1 min 26. Unai Orradre Yamaha > 1 min Out Glenn Van Straalen Yamaha Out David Sanchis Yamaha Out Kevin Manfredi Yamaha Out Eduardo Montero Yamaha