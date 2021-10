Patrick Hobelsberger: «Das war alles ziemlich schade»

Beim Meeting in Portimão absolvierte Patrick Hobelsberger einen weiteren Gaststart in der Supersport-WM 2021. Der Yamaha-Pilot vom Team Bonovo MGM war von den Ergebnissen enttäuscht, doch er war solide unterwegs.

In drei Gaststarts machte Patrick Hobelsberger deutlich, dass er in der Supersport-WM 2020 unter Wert geschlagen wurde und in die Weltmeisterschaft gehört. Denn mit der Bonovo-MGM-Yamaha fuhr der Bayer an nur drei Rennwochenenden mehr WM-Punkte ein, als vor einem Jahr mit der PTR-Honda in der gesamten Saison!



Streng genommen waren es sogar nur zwei Meetings, denn in Most wurde der 25-Jährige von schmerzhaften Unterarmkrämpfen gequält, weshalb er auf das zweite Rennen verzichtete.

In Barcelona sammelte ‹Pax› sechs WM-Punkte, in Portimão waren es deren fünf. Dieses Mal mit den Plätzen 12 und 15, in Spanien hatte er als Zehnter geglänzt. Zwischen den beiden Wildcards bestritt er das IDM-Saisonfinale in Hockenheim, wo er beide Rennen gewann.



«In den Freien Trainings musste ich mich erst einmal wieder an das WM-Bike und die Strecke gewöhnen», erklärte Hobelsberger. «Im Qualifying habe ich leider auf meiner schnellsten Runde einen Fehler gemacht und musste dadurch von Platz 12 starten. Ich war nicht unzufrieden, aber etwas weiter vorne zu starten, wäre schon besser gewesen.»

In den Rennen war der Yamaha-Pilot in bester Gesellschaft und kämpfte mit etablierten Piloten wie Hannes Soomer (Kallio Yamaha) oder WorldSSP-Challenge-Gewinner Kevin Manfredi (Altogo Yamaha).



«Das erste Rennen war recht gut. Am Start habe ich allerdings etwas Zeit verloren und hatte in der fünften Kurve einen Kontakt mit einem anderen Fahrer, der sich verbremst hatte. Dadurch habe ich einige Plätze verloren, bin dann aber wieder von 17 auf elf nach vorne gefahren und habe die zweite Gruppe sechs, sieben Runden lang angeführt. Dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht und bin als Zwölfter ins Ziel gekommen», wurmte sich der IDM-Champion. «Im zweiten Rennen war es ähnlich. Ich bin zwar vom Start gut weggekommen, aber als ich in den zweiten Gang schalten wollte, ist mir ein Fahrer gegen die Kupplung gefahren, dadurch war ich im Leeerlauf und habe den Gang nicht gleich wieder reinbekommen. Da habe ich so viel Speed verloren und bin extrem weit zurückgefallen. Dann gab es noch einen Kontakt und ich habe wieder einige Plätze verloren. Das war alles ziemlich schade, ich bin schon etwas enttäuscht darüber. Ich habe alles gegeben und landete dann auf Platz 15. Mehr ging nicht.»

Ergebnis Supersport-WM, Portimão, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Steven Odendaal Yamaha 2. Jules Cluzel Yamaha + 0,011 sec 3. Federico Caricasulo Yamaha + 0,364 4. Manuel Gonzalez Yamaha + 0,629 5. Dominique Aegerter Yamaha + 3,196 6. Yari Montella Yamaha + 5,247 7. Randy Krummenacher Yamaha + 6,721 8. Philipp Öttl Kawasaki + 9,428 9. Peter Sebestyen Yamaha + 9,758 10. Can Öncü Kawasaki + 18,317 11. Kevin Manfredi Yamaha + 19,119 12. David Sanchis Yamaha + 20,426 13. Hannes Soomer Yamaha + 20,461 14. Raffaele De Rosa Kawasaki + 21,766 15. Patrick Hobelsberger Yamaha + 21,769 16. Federico Fuligni Yamaha + 31,620 17. Marcel Brenner Yamaha + 32,732 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 33,367 19. Vertti Takala Yamaha + 38,991 20. Bill Van Eerde Yamaha + 40,843 21. Galang Hendra Yamaha + 41,100 22. Stephane Frossard Yamaha + 41,139 23. Maria Herrera Yamaha > 1 min 24. Luigi Montella Yamaha > 1 min 25. Pedro Romero Kawasaki > 1 min Out Niki Tuuli MV Agusta Out Glenn Van Straalen Yamaha Out Unai Orradre Yamaha Out Leonardo Taccini Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha