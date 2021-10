Philipp Öttl (25) macht sich schlechter, als er ist

Für Philipp Öttl geht es in der Supersport-WM um den dritten Gesamtrang. Doch während sein Widersacher Manuel Gonzalez in Hochform fährt, hadert der Bayer aus dem Team Puccetti Kawasaki mit sich selbst.

Die Yamaha-Piloten Dominique Aegerter und Steven Odendaal sind in der Supersport-WM 2021 eine Klasse für sich, zusammen gewannen sie 15 der bislang 19 Rennen und liegen mit großem Vorsprung an der Spitze. Lediglich Manuel Gonzalez (2x), Randy Krummenacher und Jules Cluzel konnten sich sonst noch in die Siegerliste eintragen.

Philipp Öttl, der mit Abstand erfolgreichste Kawasaki-Fahrer dieser Saison, kam mit einem Punkt Vorsprung auf Gonzalez (ParkinGO Yamaha) als WM-Dritter zu den Rennen nach Portimao am vergangenen Wochenende, nachdem er in Jerez tadelloser Zweiter wurde.

An der Algarve wendete sich das Blatt: Während Öttl lediglich Neunter und Achter wurde, und mehr mit sich als mit dem Motorrad haderte, fuhr Gonzalez auf die Plätze 2 und 4. In der Gesamtwertung hat der Spanier vier Rennen vor Saisonende 17 Punkte Vorsprung auf Öttl und ist WM-Dritter. 100 Punkte gibt es noch zu holen.

«Wenn man nicht ganz genau weiß, woran es liegt, dann ist es schwierig, sich zu verbessern», erzählte Philipp beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich tue mir in Portimao sauschwer. Das Motorrad hat funktioniert, ich habe mich auch nicht schlecht auf ihm gefühlt. Die nächsten zwei Events werden anders, weil Übersee immer eine andere Geschichte ist. In Argentinien soll der Grip schlecht sein und die Strecke ist für viele Fahrer neu. Würde ich auf einer Yamaha sitzen, müsste ich gewinnen – mit der Kawasaki darf ich gewinnen. Aber ich bin unzufrieden. In Jerez habe ich die Kawa auf Pole gestellt und bin Zweiter geworden und war trotzdem unzufrieden. Es war schon immer so, dass ich mich nie als so gut empfand, wie das vielleicht andere tun.»

Ergebnis Supersport-WM, Portimão, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Steven Odendaal Yamaha 2. Jules Cluzel Yamaha + 0,011 sec 3. Federico Caricasulo Yamaha + 0,364 4. Manuel Gonzalez Yamaha + 0,629 5. Dominique Aegerter Yamaha + 3,196 6. Yari Montella Yamaha + 5,247 7. Randy Krummenacher Yamaha + 6,721 8. Philipp Öttl Kawasaki + 9,428 9. Peter Sebestyen Yamaha + 9,758 10. Can Öncü Kawasaki + 18,317 11. Kevin Manfredi Yamaha + 19,119 12. David Sanchis Yamaha + 20,426 13. Hannes Soomer Yamaha + 20,461 14. Raffaele De Rosa Kawasaki + 21,766 15. Patrick Hobelsberger Yamaha + 21,769 16. Federico Fuligni Yamaha + 31,620 17. Marcel Brenner Yamaha + 32,732 18. Ondrej Vostatek Yamaha + 33,367 19. Vertti Takala Yamaha + 38,991 20. Bill Van Eerde Yamaha + 40,843 21. Galang Hendra Yamaha + 41,100 22. Stephane Frossard Yamaha + 41,139 23. Maria Herrera Yamaha > 1 min 24. Luigi Montella Yamaha > 1 min 25. Pedro Romero Kawasaki > 1 min Out Niki Tuuli MV Agusta Out Glenn Van Straalen Yamaha Out Unai Orradre Yamaha Out Leonardo Taccini Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha