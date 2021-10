Portimão, Lauf: Huertas gewinnt das Saisonfinale

Während Adrian Huertas (Kawasaki) das Saisonfinale der Supersport-WM 300 in Portimão gewann, begeisterte Gaststarter Dirk Geiger mit einem fünften Platz. Tom Booth-Amos wird Vizeweltmeister.

Mit dem zweiten Lauf der Supersport-WM 300 in Portimão endet die Saison 2021 der umkämpften Nachwuchsserie. Nachdem sich Adrian Huertas (Kawasaki) im ersten Rennen am Samstag zum Weltmeister krönte, stand als letzte Entscheidung der Vize-Titel zwischen dem entthronten Weltmeister Jeffrey Buis und Tom Booth-Amos auf dem Programm. Der Niederländer hatte als WM-Zweiter nur ein Polster von fünf Punkten.



Huertas startete von der Pole in sein erstes Rennen als Weltmeister. Bester Yamaha-Pilot war der zuletzt aufstrebende Bahattin Sofuoglu als Dritter in der ersten Reihe. Weltmeister Buis ging als Fünfter ins Rennen, Booth-Amos von Startplatz 13.

Typisch für die kleinste Superbike-Serie konnte sich zunächst kein Pilot an der Spitze absetzen. Ohne Windschatten konnte der Führende auf der langen Geraden leicht sechs bis acht Positionen verlieren. Doch mit einem Kraftakt fuhr Huertas vier Runden vor dem Ende einen Vorsprung heraus, mit dem er auch auf der Geraden vorne bleiben konnte. Im Stil eines Weltmeisters gewann der Spanier das Saisonfinale vor Booth-Amos und Sofuoglu.



Der zweite Platz reichte Booth-Amos, um die Saison als Vizeweltmeister zu beenden. Buis machte es dem Briten leicht – er stürzte in der letzten Runde.

Gaststarter Dirk Geiger beeindruckte wie schon am Samstag mit einem fehlerfreien und taktisch klugen Rennen. Der Vierter der IDM 300 war mittendrin im Kampf um das Podium und führte zeitweise das Rennen an. Am Ende verpasste der Kawasaki-Pilot den letzten Podestplatz nur um 0,3 sec! Wegen einer Track-Limit-Penalty wurde Geiger von Platz 5 auf 6 zurückgestuft.



KTM-Pilot Victor Steeman kam mit 4,5 sec Rückstand ins Ziel und holte als 15. den letzten WM-Punkt,

So lief das Rennen

Runde 1: Buis führt vor Huertas. Steeman mit der einzigen KTM auf Platz 5. Booth Amos auf sieben, Dirk Geiger auf 16.

Runde 2: Sofuoglu übernimmt aus dem Windschatten die Führung – dieses Spiel werden wir bis zur letzten Runde sehen. Geiger mit der schnellsten Rennrunde weiter auf Platz 16.

Runde 3: Geiger (13.) macht drei Positionen gut.

Runde 4: Huertas fällt weit zurück – offenbar ein technisches Problem. Geiger mit neuer schnellster Rennrunde jetzt auf Platz 11 nur 1,3 sec hinter der Spitze.

Runde 5: An der Spitze wechselt die Führung ständig, mit dabei die Protagonisten um den Vize-Titel. Steeman und Geiger mischen ebenfalls mit.

Runde 6: Der Windschatten spült Geiger zeitweise in Führung!

Runde 7: Die Top-15 innerhalb 1,3 sec. Steeman hat den Anschluss verloren und liegt 2 sec zurück.

Runde 8: Di Sora und Bijman gestürzt.

Runde 9: Huertas hat sich wieder bis an die Spitze gearbeitet und liegt 0,6 sec vor dem Pulk und behauptet so auch auf der Geraden die Führung.

Runde 10: Huertas baut sein Polster auf 1,3 sec aus. Sturz Coppola.

Runde 11: Huertas jetzt 2 sec vorne. Geiger als Neunter noch mittendrin in der Verfolgergruppe.

Runde 12: Buis und Booth-Amos gehen als Zweiter und Dritter in die letzte Runde!

Runde 13: Huertas gewinnt vor Booth-Amos und Sofuoglu. Buis verspielt mit einem Sturz den Vize-Titel. Geiger starker Fünfter.