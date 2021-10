San Juan, FP1: Domi Aegerter (Ten Kate) überragend

Mit der Bestzeit im ersten Training startete WM-Leader Dominique Aegerter optimal ins Meeting der Supersport-WM 2021 in San Juan Villicum. Marcel Brenner und Philipp Öttl hatten dagegen Schwierigkeiten.

Die Piloten der Supersport-WM 2021 hatten den Vorteil, dass ihre Kollegen der Superbike-Kategorie im ersten Training den Asphalt der Rennstrecke in San Juan Villicum vom gröbsten Schmutz befreit hatten. Dennoch waren die Rundenzeiten zunächst deutlich langsamer. Als die Supersport-WM 2019 zuletzt in San Juan gastierte, sorgte Lucas Mahias (Kawasaki) in 1:42,606 min für den Rundenrekord.



Nach zehn Minuten im FP1 führte Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) in 1:44,257 min die Zeitenliste an. Auf seiner nächsten Runde klappte dem Franzosen beim Anbremsen einer schnellen Kurve urplötzlich das Vorderrad ein und der 33-Jährige fand sich im Kiesbett wieder. Die Führung übernahm in Folge Manuel Gonzalez (Yamaha) in 1:43,781 min.

WM-Leader Dominique Aegerter fand sich schnell mit der für ihn neuen Piste zurecht und tauchte nach 20 Minuten bereits in den Top-3 auf. Kurz nachdem Can Öncü Platz 1 der Zeitenliste übernommen hatte, wurde er vom Schweizer in 1:43,125 min um 0,5 sec von der Spitze verdrängt. Damit war Aegerter nur 0,6 sec langsamer als der Rundenrekord, was angesichts der Bedingungen hoch einzuschätzen ist.



Die Zeit des Ten Kate Yamaha-Piloten blieb bis zum Ende der Session unangetastet. Nur 0,048 sec hinter Aegerter reihte sich Gonzalez als Zweiter ein, Öncü verlor als Dritter bereits 0,451 sec.

Neu ist San Juan Villicum auch für die übrigen deutschsprachigen Supersport-Piloten. Marcel Brenner stellte seine Yamaha R6 mit 1,3 sec Rückstand auf die zwölfte Position. Kawasaki-Aushängeschild Philipp Öttl büßte im ersten Training 1,6 sec ein und wurde 13. Randy Krummenacher (CM Racing) ist in Argentinien nicht am Start.



Einen überforderten Eindruck hinterließ Jeffrey Buis, der an diesem Wochenende sein Debüt in der Supersport-WM mit 600 ccm gibt. Der 300er-Weltmeister von 2020 verlor als Letzter 8,3 sec auf die Bestzeit.