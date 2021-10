Can Öncü (Kawasaki) setzte um, was Sofuoglu befahl

Can Öncü brauste in Argentinien erstmals als Zweiter ins Ziel

Can Öncü musste sich in der Supersport-WM 2021 mit seiner Fahrweise viel Kritik einstecken, doch nun ist beim Kawasaki-Piloten der Knoten aufgegangen. In San Juan lieferte der junge Türke eine großartige Performance ab.

Als Can Öncü in Magny-Cours erstmals als Dritter auf das Podium fuhr, kündigte sein Mentor und Manager Kenan Sofuoglu euphorisch bereits an, dass sein junger Schützling in der kommenden Saison um Siege und den Titel kämpfen wird. Aber so lange dauerte es nicht: Am vergangenen Wochenende in San Juan Villicum war der erst 18-Jährige der einzige, der Doppelsieger Jules Cluzel gefährlich wurde.



Zur Erinnerung: San Juan ist die Paradestrecke von Cluzel. Der Franzose gewann 2018 das Debüt der argentinischen Piste, im Jahr darauf erneut und beim dritten Event erstmals beide Rennen (2020 fiel das Meeting in Argentinien aus).

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in San Juan © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Öttl und Soomer © Gold & Goose Aegerter und Tuuli © Gold & Goose Manuel González © Gold & Goose Steven Odendaal © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Odendaal und Aegerter © Gold & Goose Cluzel und Öncü © Gold & Goose Jules Cluzel gewinnt beide Läufe in Argentinien © Gold & Goose Dominique Aegerter ist Weltmeister 2021 © Gold & Goose Gonzáles, Cluzel, Öncü © Gold & Goose Öncü, Cluzel, Aegerter © Gold & Goose Sieger Jules Cluzel © Gold & Goose Weltmeister Dominique Aegerter Zurück Weiter

Mit den Plätzen 3 und 2 lieferte Öncü sein bisher bestes Wochenende in der Supersport-WM ab. Auch Startplatz 4 in der Superpole war sein bisher bestes Qualifying. In Argentinien war er mit Abstand bester Kawasaki-Pilot.



«In San Juan waren wir schon ab Freitag sehr konkurrenzfähig. An diesem Wochenende hat mir das Team ein wirklich leistungsstarkes Paket zur Verfügung gestellt», sagte der Teenager. «Zuerst möchte ich Kenan Sofuoglu danken, denn wir haben wirklich hart gearbeitet, um dieses Podium zu gewinnen. Wir haben endlich das erreicht, wofür wir lange hart gearbeitet haben.»

Supersport-Rekordweltmeister Sofuoglu gab seinem Landsmann am Sonntag in der Startaufstellung eine simple Anweisung für das zweite Rennen.



«Am Samstag wurde ich nur Dritter, weil die ersten beiden einfach etwas schneller waren als ich. Am Sonntagmorgen sagte mir Kenan, dass ich immer niedrige 1:42 min fahren sollte – und ich habe es geschafft und bin Zweiter geworden», schmunzelte Öncü. «Ich habe versucht, Jules Cluzel zu folgen und hatte in diesem Rennen ein tolles Gefühl mit meinem Bike. Ich freue mich sehr über diesen zweiten Platz und hoffe, es auch beim letzten Lauf in Indonesien auf das Podium zu schaffen.»

In der ersten Saisonhälfte fiel Öncü häufig durch seine ungestüme und respektlose Fahrweise auf. Dass er über seinem Limit unterwegs war, bestätigen Rennstürze in Estoril, Misano, Navarra und Barcelona. Mit insgesamt zehn Ausrutschern in dieser Saison nimmt er eine vordere Position in dieser Statistik ein. Seit Portimão ist er jedoch sattelfest.



Die aufstrebende Form macht sich beim Kawasaki-Piloten auch in der Gesamtwertung bemerkbar. Begünstigt durch das Fehlen von Randy Krummenacher und Federico Caricasulo in Argentinien ist Önco mit 163 Punkten WM-Sechster.

Ergebnis Supersport-WM, San Juan, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jules Cluzel Yamaha 2. Can Öncü Kawasaki + 2,157 sec 3. Dominique Aegerter Yamaha + 7,682 4. Hannes Soomer Yamaha + 12,152 5. Peter Sebestyen Yamaha + 12,979 6. Valentin Debise Yamaha + 16,864 7. Vertti Takala Yamaha + 23,567 8. Glenn Van Straalen Yamaha + 23,805 9. Marcel Brenner Yamaha + 27,164 10. Manuel Gonzalez Yamaha + 27,790 11. Leonardo Taccini Yamaha + 29,576 12. Philipp Öttl Kawasaki + 30,147 13. Sheridan Morais Yamaha + 54,122 14. Unai Orradre Yamaha + 55,588 15. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min 16. Niki Tuuli MV Agusta > 1 min 17. Matias Petratti Yamaha > 1 min Out Steven Odendaal Yamaha Out Raffaele De Rosa Kawasaki Out Andres Gonzalez Yamaha