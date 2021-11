Kawasaki hat Nachfolger für Philipp Öttl gefunden 03.11.2021 - 14:14 Von Kay Hettich

© Puccetti Racing Teamchef Manuel Puccetti mit Yari Montella

In den letzten zwei Jahren war Philipp Öttl der beste Kawasaki-Pilot in der Supersport-WM. Nach dem Wechsel des Deutschen zu Ducati in die Superbike-WM benötigte das Puccetti-Team einen adäquaten Ersatz.