Nach Bestzeit: Krummenacher von Mandalika begeistert

Den ersten Trainingstag der Supersport-WM 2021 auf der Insel Lombok beendete Randy Krummenacher als Schnellster. Für den neuen Mandalika Street Circuit hat der Schweizer nur lobende Worte.

Das Debüt der neuen Rennstrecke auf der Insel Lombok in Indonesien hätte aus Schweizer-Sicht nicht besser laufen können, zumindest nach den bisher zwei gefahrenen freien Trainings. Als Schnellster begeisterte Randy Krummenacher, auf Platz 2 folgt Weltmeister Dominique Aegerter.

Begeistert zeigte sich der 31-jährige Krummenacher, der auf den letzten Drücker fertiggestellte Mandalika Street Circuit hat es dem Zürcher angetan.

«Die Strecke ist wunderschön, man hat hier einen großartigen Job erledigt. Der Asphalt, einfach alles, ist auf einem enorm hohem Niveau», lobte Krummi. «Natürlich war der Grip im FP1 nicht sonderlich gut, weil auf der Strecke kein Gummiabrieb vorhanden war. Aber das Layout ist großartig und es kommt mir sehr entgegen. Der zweite Sektor ist mir am liebsten. Er ist sehr schnell, was ich sehr mag, und mit keiner anderen Rennstrecke nicht vergleichbar.»

Krummenacher verpasste wegen der limitierten Flugtickets das Meeting in San Juan Villicum und fuhr seine Yamaha R6 zuletzt Anfang Oktober in Portimão.



«Deshalb waren die Trainings sehr wichtig für mich. Dass ich beim Saisonfinale dennoch den Freitag als Schnellster beenden konnte, fühlt sich gut an», hielt der CM-Racing-Pilot fest. «Am Samstag werde ich versuchen, meine Position zu halten, allerdings werden wir dafür weiter an Verbesserungen arbeiten müssen. Wir haben ein paar Probleme, die wir in den Griff bekommen können. Mit jeder Runde sollte ich auch noch mehr in den Fluss kommen und schneller werden.»



«Die Rennen werden ihre eigene Geschichte haben. Es ist unglaublich heiß hier, die Rennen werden einem sehr lang vorkommen. Da sind auch noch ein paar andere schnelle Piloten hier. Sicher ist aber das Ziel, aufs Podium zu fahren.»