Mandalika, FP1: Aegerter & Krummenacher in den Top-3

Manuel Gonzalez sorgte im ersten freien Training der Supersport-WM auf dem Mandalika Circuit in Indonesien für die Bestzeit. Die Schweizer Domi Aegerter und Randy Krummenacher sind stark.

Der neue «Pertamina Mandalika International Street Circuit», wie er offiziell heißt, hat eine Länge von 4310 Meter, elf Rechts- und sechs Linkskurven und liegt an der Südküste Lomboks, einer Nachbarinsel von Bali. Die Start-Ziel-Gerade misst 507 Meter.

«Vieles wurde erst im letzten Moment fertig», fiel Weltmeister Dominique Aegerter auf. «Das Layout ist sehr interessant, die Oberfläche des Asphalts aber noch sehr körnig. Hoffentlich gibt das keine Probleme. Den ganzen Donnerstag waren überall viele fleißige Arbeiter am Werk, vor allem am Boxengebäude gibt es noch einiges fertigzustellen. Das Wetter ist unglaublich heiß und es ist Regenzeit. Von demher könnte es am Wochenende wechselhafte Bedingungen geben.»

Das erste freie Training am Freitagvormittag begann aus «Sicherheitsgründen» mit 50 Minuten Verspätung bei 33 Grad Celsius im Schatten, der Asphalt hatte sich bereits auf 52 Grad aufgeheizt.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach 15 Minuten Ex-Weltmeister Randy Krummenacher (CM Yamaha) mit 1:39,758 min. Der Schweizer lag zu diesem Zeitpunkt fast 8/10 sec vor dem Zweiten, Philipp Öttl aus dem Team Puccetti Kawasaki. Aegerter war minimal langsamer als der Bayer und Dritter.

5 min vor Schluss hatte sich Krummi an der Spitze auf 1:39,340 min gesteigert, bis er von Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha) mit 1:38,795 min um über eine halbe Sekunde unterboten wurde.



Der nächstjährige Moto2-Pilot im Team von Valentino Rossi blieb vorne, Aegerter verbesserte sich auf Platz 2, Krummenacher wurde Dritter und Öttl Elfter.

Ergebnisse Supersport-WM Mandalika, FP1:

1. M. Gonzalez, Yamaha, 1:38,795 min

2. Aegerter, Yamaha, +0,429 sec

3. Krummenacher, Yamaha, +0,545

4. De Rosa, Kawasaki, +0,626

5. Öncü, Kawasaki, +0,773

6. Cluzel, Yamaha, +1,244

7. Debise, Yamaha, +1,384

8. Sebestyen, Yamaha, +1,499

9. Odendaal, Yamaha, +1,535

10. Tuuli, MV Agusta, +1,577

11. Öttl, Kawasaki, +1,608

12. Caricasulo, Yamaha, +1,747

13. Soomer, Yamaha, +1,969

14. Bergman, Yamaha, +2,197

15. Takala, Yamaha, +2,414

16. Orradre, Yamaha, +2,466

17. A. Gonzalez, Yamaha, +2,868

18. Hendra Pratama, Yamaha, +3,015

19. Valle, Yamaha, +3,209

20. Buis, Kawasaki, +3,686

21. Van Straalen, Yamaha, +4,380