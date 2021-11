Domi Aegerter: «Heiß und feucht – wir hatten Glück»

Mit dem zweiten Platz in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 ist Supersport-Weltmeister Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) am Freitag hervorragend ins Indonesien-Wochenende gestartet.

0,182 sec fehlten dem zweitplatzierten Dominique Aegerter am Freitagnachmittag zur Bestzeit seines Schweizer Landsmanns Randy Krummenacher (CM Yamaha), der auf dem 4310 Meter langen Mandalika Circuit eine 1:36,726 min vorlegte.

Mit seiner Leistung in den beiden 45-minütigen freien Trainings ist der Weltmeister zufrieden. «Am Morgen war es am Vorderreifen etwas rutschig, aber inzwischen hat es auf der Ideallinie ziemlich guten Grip», erzählte Aegerter beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der Ten-Kate-Box. «Das Layout ist geil, es gibt harte Bremspunkte und ein paar ganz schnelle Kurven. Es ist super heiß und feucht, mit bis zu 63 Grad Asphalttemperatur. Bislang hatten wir Glück mit dem Regen, obwohl für jeden Tag ein bisschen vorhergesagt ist. Von FP1 auf FP2 haben wir uns um zirka zwei Sekunden verbessert – ich denke, es kann noch etwas schneller werden.»

An einigen Stellen zeigt der Asphalt erste Auflösungserscheinungen. «Die Steinchen kommen heraus, wenn du hinter einem fährst, die kommen bis in den Helm hinein», bemerkte Dominique. «Aber das bedeutet einfach, dass du zuvorderst fahren musst, dann hast du dieses Problem nicht. Sonst finde ich es super, dass sie das Rennen in Indonesien machen, die Fans hier sind verrückt, das sind absolute Fans. Samstag und Sonntag wird hier viel los sein.»