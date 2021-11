Philipp Öttl: «Eine Wahnsinnsstrecke, brutal schnell»

Philipp Öttl aus dem Team Puccetti Kawasaki beendete die freien Trainings der Supersport-WM auf dem Mandalika Circuit auf der Insel Lombok am Freitag als Siebter und fühlte sich wie auf der Autobahn.

Raffaele De Rosa brachte die beste Kawasaki am Freitag in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 auf Platz 3, gute drei Zehntelsekunden hinter dem Schnellsten Randy Krummenacher (CM Yamaha). Der Italiener fuhr um eine halbe Sekunde schneller als sein Markenkollege Philipp Öttl, der Siebter wurde.

«Ich dachte zuerst, ich bin auf einer deutschen Autobahn mit amerikanischen Auslaufzonen», lobte der Bayer die neue indonesische Rennstrecke auf der Ferieninsel Lombok. «Eine Wahnsinnsstrecke, brutal schnell zwischen Kurve 4 und 10. Nur der Asphalt löst sich in drei Kurven auf. Wenn du da hinter einem herfährst – so muss sich fahren auf der Sandbahn anfühlen. Ich fuhr einmal ohne Abreißvisier und schau dir die Steinschläge an.»

«Ich bin voll optimistisch und nicht unzufrieden», unterstrich Philipp beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der Puccetti-Box. «Es war nicht so schlecht, ich habe mich gut gesteigert. Wir sind mit einer etwas anderen Reifenstrategie gefahren und haben erst im zweiten Training einen neuen Reifen aufgezogen.»

Öttl hat für 2022 und 2023 einen Vertrag mit Go Eleven Ducati und wird in die Superbike-WM aufsteigen. In der Supersport-WM kann er theoretisch noch Dritter werden. Dazu muss er in den beiden Rennen am Samstag und Sonntag aber in Summe mehr Punkte holen als Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) und auf den derzeitigen Dritten Manuel Gonzalez (ParkinGO Yamaha) 34 Zähler aufholen. Seinen aktuellen fünften WM-Rang hat der Süddeutsche bereits sicher.