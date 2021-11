Mandalika, Lauf 2: Cluzel holt den letzten Sieg 2021

Die Supersport-WM 2021 endete mit einem Sieg von Jules Cluzel (Yamaha) im zweiten Lauf. Niki Tuuli (MV Agusta) und Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) komplettieren das Podium.

Am Samstagvormittag machten die Supersport-Piloten um 10.25 Uhr Ortszeit in der Superpole die Startplätze für die beiden Rennen auf dem neuen Mandalika Street Circuit aus. Bei schwülen 30 Grad sicherte sich Dominique Aegerter in 1:36,288 min die Pole. Die Zeiten der 20 Teilnehmer waren eng beieinander – als 13. büßte Jules Cluzel eine Sekunde ein.



Wie im ersten Rennen am Samstag startete Weltmeister Dominique Aegerter von der Pole, Manuel Gonzalez und Federico Caricasulo komplettierten die erste Reihe. Randy Krummenacher sicherte sich Startplatz 5. Hinter Niki Tuuli (6.) mit der einzigen MV Agusta ging Philipp Öttl als bester Kawasaki-Pilot von Position 7 ins Rennen.

Das Wetter spielt beim Saisonfinale weiter eine Rolle. Vor dem ersten Rennen der Superbike-Kategorie regnete es leicht und auch unmittelbar vor dem zweiten Rennen der Supersport-WM ziehen dunkle Wolken über den Mandalika Street Circuit. Kaum war das Rennen gestartet, begann es zu nieseln – aber nur kurz und das Rennen konnte wie geplant durchgezogen werden.



An der Spitze gab zunächst der risikofreudige Can Öncü (Kawasaki) den Ton an. Als die Bedingungen besser wurden, schob sich das Feld wieder zusammen. Ab Runde 9 kämpften Niki Tuuli (MV Agusta), Weltmeister Dominique Aegerter, Jules Cluzel und Brenner-Ersatz Federico Caricasolu mit um den Sieg.

Das unterhaltsame Rennen endete mit dem Sieg von Cluzel, der nur von der 13. Position gestartet war. Tuuli holte mit der einzigen MV Agusta Platz 2 und Aegerter sicherte mit Platz 3 dem Ten Kate-Team den Gewinn der Teamwertung.



Lauf-1-Sieger Raffaele De Rosa (Kawasaki) kreuzte mit nur 1,8 sec Rückstand als guter Fünfter die Ziellinie.



Randy Krummenacher und Philipp Öttl verloren bereits in der ersten Runde vier Sekunden und fuhren in einer Gruppe, die um Platz 7 kämpfte. Der Zürcher sah mit 12,6 sec Rückstand als Achter das karierte Tuch, 1,2 sec dahinter erreichte der Bayer Platz 9.