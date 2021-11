Mandalika, Lauf 1: De Rosa (34) holt ersten SSP-Sieg

Den ersten Sieg auf dem Mandalika Circuit holte mit Raffaele De Rosa ein Debütsieger. Dominique Aegerter fuhr im von Regen beeinflussten Rennen auf Platz 2. Enttäuschung für Krummenacher und Öttl.

Am Samstagvormittag machten die Supersport-Piloten um 10:25 Uhr Ortszeit in der Superpole die Startplätze für die beiden Rennen auf dem neuen Mandalika Street Circuit aus. Bei schwülen 30 Grad sicherte sich Dominique Aegerter in 1:36,288 min die Pole. Die Zeiten der 20 Teilnehmer waren eng beieinander – als 13. büßte Jules Cluzel eine Sekunde ein.



Neben dem Weltmeister starteten Manuel Gonzalez und Federico Caricasulo aus der ersten Reihe. Randy Krummenacher, am Freitag Schnellster, sicherte sich Startplatz 5. Hinter Niki Tuuli (6.) mit der einzigen MV Agusta, ging Philipp Öttl als bester Kawasaki-Pilot von Position 7 ins Rennen. Auf das Rennen verzichten musste Valentin Debise nach einem Sturz im FP1.

In der Startaufstellung stehend blickten die Piloten mit Sorge in den Himmel, denn bedrohlich dunkle Wolken zogen in Richtung Rennstrecke. In Indonesien ist Regenzeit, plötzlich beginnende starke Regenfälle wären keine Überraschung.



Nach nur drei Runden fielen die ersten Tropfen, von massiven Regen blieben die Piloten aber verschont. Nachdem sich das Feld sortiert hatte, führte Raffaele De Rosa (Kawasaki) das Rennen an, doch in der Schlussphase drehte Dominique Aegerter noch einmal auf und holte pro Runde 0,5 sec und mehr auf die Spitze auf.

In Runde 16 (von 19) schnappte sich der Ten Kate-Pilot Platz 2 und in der letzten Runde fuhr er am Hinterrad des führenden Italiener. Doch De Rosa spielte seine ganze Routine aus und fuhr 0,1 sec vor dem Weltmeister seinen ersten Supersport-Sieg und den ersten Kawasaki-Triumph 2021 ein. Es gibt wohl Niemanden im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft, der dem 34-Jährigen den Sieg nicht gönnt. Den letzten Platz auf dem Podium holte Brenner-Vertreter Federico Caricasulo.



Randy Krummenacher und Phiipp Öttl spielte der Regen nicht in die Karten. Der Schweizer wurde Achter, der Deutsche kam als Zwölfter ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Aegerter vor Caricasulo, De Rosa und Gonzalez in die erste Kurve. Krummi auf sieben, Öttl Zwölfter.

Runde 1: Caricasulo übernimmt nach einer halben Runde die Führung. Gonzalez verbessert sich vorbei an De Rosa und Aegerter auf Platz 2. Krummi Neunter, Öttl Elfter.

Runde 2: Gonzalez setzt sich an die Spitze, dann Caricasulo, Aegerterm De Rosa und Öncü. Die Top-5 0,5 sec vor den Verfolgern.

Runde 3: Erste Tropfen im vierten Sektor. Gonzalez um 0,7 sec vor De Rosa und Caricasulo.

Runde 4: Jetzt regnet es stärker. Das Feld wird durcheinander gewürfelt.

Runde 5: Lokalmatador Galang Hendra und Bergman holen sich Intermediate-Reifen ab. Krummenacher (+1,5 sec) auf Platz 5, Aegerter (+2 sec) Sechster und Öttl (+13 sec) nur noch auf 17.

Runde 6: De Rosa vorbei an Gonzalez auf Platz 1. Dann Öncü, Caricasulo, Krummi und Aegerter.

Runde 7: Der Regen hat aufgehört. Die Top-9 innerhalb 1,6 sec.

Runde 8: An der Spitze wechseln die Positionen in jeder Kurve. Vorne De Rosa mit 0,8 sec Vorsprung. Die Rundenzeiten haben sich um 1:42 min stabilisiert. Takala gestürzt.

Runde 9: De Rosa 0,6 sec vor Caricasulo (2.) und 1,9 sec vor Odendaal (3.).

Runde 10: Die Top-3 fahren jetzt 1:38 min, ansonsten sind 1:39/1:40 min die Regel. Aegerter (5.) 3 sec zurück.

Runde 11: De Rosa und Caricasulo um 3 sec vorne. Odendaal, Aegerter, Öncü und Gonzalez kämpfen um Platz 3.

Runde 12: De Rosa in 1:37,837 min mit der schnellsten Rennrunde. Tuuli fällt mit einem technischen Problem aus.

Runde 13: Aegerter setzt sich in 1:37,312 min auf Platz 3 durch. Vorne führt De Rosa um 0,9 sec vor Caricasulo. Krummi auf Platz 8, Öttl auf 14.

Runde 14: Aegerter (3.) fährt 0,5 sec schneller als die Top-2 und holt schnell auf.

Runde 15: Aegerter in 1:36,912 min nur noch 1 sec hinter Caricasulo.

Runde 16: De Rosa 0,9 sec vor Caricasulo und 1,4 vor Aegerter. Nur der Weltmeister fährt unter 1:37 min.

Runde 17: Aegerter vorbei an Caricasulo auf Platz 2! Auf De Rosa fehlen dem Schweizer nur 0,8 sec.

Runde 18: De Rosa nur noch 0,157 sec vor Aegerter.

Letzte Runde: De Rosa verteidigt geschickt und holt den Sieg vor Aegerter und Caricasulo.

Ergebnis Supersport-WM, Mandalika, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Raffaele De Rosa Kawasaki 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,105 sec 3. Federico Caricasulo Yamaha + 3,108 4. Jules Cluzel Yamaha + 3,671 5. Manuel Gonzalez Yamaha + 4,312 6. Steven Odendaal Yamaha + 6,054 7. Can Öncü Kawasaki + 6,247 8. Randy Krummenacher Yamaha + 8,778 9. Hannes Soomer Yamaha + 9,288 10. Peter Sebestyen Yamaha + 18,714 11. Unai Orradre Yamaha + 24,574 12. Philipp Öttl Kawasaki + 33,358 13. Glenn Van Straalen Yamaha + 34,997 14. Andres Gonzalez Yamaha + 43,938 15. Daniel Valle Yamaha + 56,365 16. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min Out Niki Tuuli MV Agusta Out Vertti Takala Yamaha Out Unai Orradre Yamaha Out Christoffer Bergman Yamaha