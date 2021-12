Ten Kate eröffnet in Niewleusen Yamaha GYTR Pro Shop

Die Zusammenarbeit des niederländischen Motorradhändlers Ten Kate und Yamaha hat mit der Eröffnung des GYTR Pro Shop ein neues Level erreicht. Hier ist alles möglich, was das Racer-Herz begehrt.

Für Ten Kate war es ein Schock, als Honda nach der Saison 2018 das Ende der Zusammenarbeit erklärte. Doch wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich eine andere. Die Niederländer orientierten sich neu und kehrten in Jerez 2019 mit Yamaha und Loris Baz in die Superbike-WM zurück.



Schnell etablierte sich der Franzose in den Top-8, die ersten Podestplätze gelangen 2020. Und mit dem Gewinn der Supersport-WM 2021 durch Dominique Aegerter ist Ten Kate wieder dort angekommen, wo man mit Honda zuletzt 2014 war, als Michael van der Mark die 600er-Serie gewann.

Die Zusammenarbeit mit Yamaha wurde darüber hinaus auch im Motorradgeschäft in Niewleusen intensiviert und auch dort wird die Verbindung enger. Mit der Eröffnung des GYTR Pro Shop am Donnerstagabend ist Ten Kate nun für jeden Yamaha-Piloten die erste Adresse, wenn es um Racing geht.



Bei der Eröffnung natürlich dabei war Weltmeister Aegerter, der mit seiner Yamaha R6 vor der Ten-Kate-Werkstatt einen vorbildlichen Donut auf die Pflastersteine zeichnete.

Übrigens: GYTR steht für ‹Genuine Yamaha Technology for Racing› – also von Yamaha selbst entwickelte Teile bzw. bewährte Produkte anderer Hersteller. Ein GYTR-Händler ist selbst im Rennsport aktiv, sei es mit einem eigenen Team oder durch die Unterstützung/Betreuung von Fahrern oder Teams.



Bei Ten Kate ist Rutger Belt für den GYTR Pro Shop verantwortlich. «Der GYTR Pro Shop ist für uns ein ganz neues Konzept. Es ist die zentrale Anlaufstelle für alles, was man im Rennsport benötigt. Wir kombinieren den gesamten Yamaha-Erfahrungsschatz, von MotoGP bis runter in nationale Clubserien mit unserem Racing-know-how. Wir sind dafür da, um jeden, der die Performance von GYTR nutzen möchte, einen erstklassigen Racing-Service anzubieten», erklärte der Niederländer. «Durch unsere Zusammenarbeit mit Yamaha an der Rennstrecke ermöglichen wir maßgeschneiderte Lösungen, fertige Racing-Bikes, Original Yamaha-Zubehör und Tuning. Im GYTR Pro Shop ist ein Supersport-Werksmotorrad erhältlich, mit der man sofort loslegen kann.»