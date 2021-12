Neue Supersport-WM: Auch Suzuki zeigt Interesse 29.12.2021 - 07:30 Von Kay Hettich

© Suzuki So sieht die GSX-R750 für 2022 aus

In der Supersport-WM 2022 sehen wir mit Ducati und Triumph neue Hersteller mit faszinierenden Motorrädern. Es deutet sich an, dass mittelfristig auch Suzuki in die mittlere Kategorie zurückkehren wird.