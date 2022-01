VFT Yamaha: Starker Teamkollege für Marcel Brenner

Seit 31. Dezember 2021 ist bestätigt, dass Marcel Brenner eine weitere Saison mit VFT Yamaha in der Supersport-WM verbringen wird. Mit Kyle Smith bekommt der Schweizer einen prominenten und starken Teamkollegen.

Kyle Smith ist kein Unbekannter in der Supersport-WM. Der Brite fuhr mit verschiedenen Teams und Marken die mittlere Superbike-Kategorie und bestritt insgesamt 62 Rennen. Der 30-Jährige gewann drei Rennen und erreichte neun Podestplätze. Unter anderem sorgte der Engländer in Losail 2016 für den letzten Supersport-Erfolg von Honda.



Im vergangenen Jahr fuhr Smith für das PTR-Team von Simon Buckmaster in der britischen Supersport-Serie und entwickelte dort die Triumph Street Triple 765 RS für den Einsatz in der neuen Supersport-WM. Als Stammfahrer verpflichtete PTR jedoch Hannes Soomer und Stefano Manzi.

Smith hatte keine Optionen für 2022 und postete noch vor zehn Tagen ein Jobgesuch auf seinem Facebook-Account – der hatte offenbar Erfolg, denn bereits am vergangenen Wochenende wurden der aus Huddersfield stammende Smith von VFT Racing bestätigt.



Somit bekommt Marcel Brenner, der am 31. Dezember vom italienischen Team als Fahrer nominiert wurde, einen starken Teamkollegen an die Seite gestellt.



«Wir haben emsig daran gearbeitet, für kommende Saison ein schnelles Fahrer-Duo unter Vertrag zu nehmen», sagte Teammanager Fabio Menghi. «Kyle bildet zusammen mit Marcel ein Fahrer-Duo, das uns reichlich Grund zur Freude geben wird, zumal unser Team mit über 30 Jahren Erfahrung motiviert und erfolgshungrig ist.»

Ob Smith wie sein Brenner nur die Meetings in Europa bestreiten wird, ging aus der Mitteilung von VFT Racing nicht hervor, es ist aber davon auszugehen. Dennoch freut sich der Engländer über die Rückkehr in die Weltmeisterschaft.



«Ich bin für die Rückkehr in die Supersport-WM absolut motiviert», versicherte Smith. «Das Team glaubt an mich und ich kann es kaum erwarten zu zeigen, wozu wir fähig sind. Wir werden hart für eine erfolgreiche Saison arbeiten. Ich danke allen Sponsoren, die uns unterstützen.»

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:



Kallio Yamaha: Patrick Hobelsberger (D), Alessandro Zetti (I)



Bardahl Evan Bros Yamaha: Peter Sebestyen (H), Lorenzo Baldassarri (I)



Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Leonardo Taccini (I)



VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH), Kyle Smith (GB)



EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL)



GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Valentine Debise (F)



MS Yamaha: Unai Orradre (E), Ondrej Vostatek (CZ)



AltoGo Yamaha: Luca Ottaviani (I)



MV Agusta Reparto Corse: Bahattin Sofuoglu (TR), Niki Tuuli (FIN)



Aruba.it Ducati: Nicolò Bulega (I)



Barni Ducati: Oliver Bayliss (AUS)



CM Ducati: Maximilian Kofler (A)



Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)



D34G Ducati: Filippo Fuligni (I), Federico Fuligni (I)



Dynavolt Triumph: Hannes Soomer (EST), Stefano Manzi (I)



MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E), Carrasco?



Puccetti Kawasaki: Can Öncü (TR), Yari Montella (I)



Motozoo Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)



Prodina Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB)



Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I)



FETT = bestätigt