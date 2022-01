Ana Carrascos Aufstieg: Nur mit Teamwechsel machbar?

Die ehemalige 300er-Weltmeisterin Ana Carrasco hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie eines Tages in einer hubraumstärkeren Klasse antreten möchte. Ob das schon 2022 klappt, entscheidet sich demnächst.

2018 gewann Ana Carrasco als erste Frau eine Motorrad-Weltmeisterschaft in einer Solo-Disziplin, im Jahr darauf wurde sie Gesamtdritte. In bislang 50 Rennen in der Supersport-300-Klasse hat sie zwölf Podestplätze erobert, darunter sieben Siege.



Am 10. September 2020 hätte sich das Leben der Spanierin für immer ändern können, Carrasco stürzte bei Testfahrten in Estoril und brach sich sieben Wirbelkörper, die mit viel Metall verschraubt werden mussten.

Im Januar 2021 wurde das Metall entfernt, beim Saisonstart in Aragon im vergangenen April war die Jura-Studentin nach mühsamen Monaten wieder dabei. Mit den Plätzen 11 und 5 zeigte Ana ein eindrucksvolles Comeback, bereits beim nächsten Event in Misano konnte sie gewinnen!



Doch insgesamt war 2021 eine enttäuschende Saison, in 16 Rennen schaffte es Carrasco nur achtmal in die Punkte und wurde unter Wert geschlagen WM-16.

Für die am Wochenende 8.–10. April im MotorLand Aragon beginnende Supersport-300-WM sind 27 der maximal erlaubten 32 Stammpiloten bestätigt, Carrasco ist nicht darunter. Das nährt Gerüchte, die bald 25-Jährige werde in die Supersport-WM aufsteigen.

Carrascos Team Provec Kawasaki bezeichnete die Chancen für den gemeinsamen Aufstieg als «sehr gering». Das schließt nicht aus, dass sie für ein anderes Supersport-Team antritt, etwa als Nummer 2 bei MTM Kawasaki. «Kommende Woche teilen wir Details mit», sagte ein enger Vertrauter Carrascos gegenüber SPEEDWEEK.com.

Vor der Saison 2022 gibt es wegen der Hubraumerweiterung viele Unsicherheiten, erstmals dürfen Motorräder mit über 750 ccm in der mittleren Hubraumkategorie mitfahren. Experten sind der Meinung, dass die Kawasaki ZX-6R, mit welcher Raffaele De Rosa in Indonesien das vorletzte Rennen der Saison 2021 gewann, nicht die beste Wahl sein wird.

Die erste Stammpilotin in der Superport-WM war Carrascos spanische Landsfrau Maria Herrera, die von 2019 bis 2021 insgesamt 29 Rennen bestritt und es siebenmal in die Punkte schaffte.

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:



Kallio Yamaha: Patrick Hobelsberger (D), Alessandro Zetti (I)



Bardahl Evan Bros Yamaha: Peter Sebestyen (H), Lorenzo Baldassarri (I)



Ten Kate Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Leonardo Taccini (I)



VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH)



EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL)



GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Valentine Debise (F)



MS Yamaha: Unai Orradre (E), Ondrej Vostatek (CZ)



AltoGo Yamaha: Luca Ottaviani (I)



MV Agusta Reparto Corse: Bahattin Sofuoglu (TR), Niki Tuuli (FIN)



Aruba.it Ducati: Nicolò Bulega (I)



Barni Ducati: Oliver Bayliss (AUS)



CM Ducati: Maximilian Kofler (A)



Althea Ducati: Federico Caricasulo (I)



D34G Ducati: Filippo Fuligni (I), Federico Fuligni (I)



Dynavolt Triumph: Hannes Soomer (EST), Stefano Manzi (I)



MTM Kawasaki: Adrian Huertas (E), Carrasco?



Puccetti Kawasaki: Can Öncü (TR), Yari Montella (I)



Motozoo Kawasaki: Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)



Prodina Kawasaki: Tom Booth-Amos (GB)



Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I)



FETT = bestätigt