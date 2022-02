Triumph-Premiere im März: Keine übereilten Aktionen

Der britische Motorradhersteller Triumph kehrt 2022 in die Supersport-Klasse zurück, erstmals sehen wir ein Werksteam und die Street Triple 765 RS. Vor dem WM-Start in Spanien sind acht Testtage angesetzt.

Die Dreizylinder-Maschine Triumph Street Triple RS mit 765 ccm durfte in Großbritannien bereits im Vorjahr in der nationalen Supersport-Meisterschaft mitfahren; als Versuchsballon für die zukünftigen technischen Regeln in der Weltmeisterschaft, die ab diesem Jahr gelten. Neben Vierzylinder-Bikes mit bis zu 636 ccm dürfen auch Dreizylinder-Maschinen mit bis zu 800 ccm und Twins mit fast 1000 ccm mitmischen.

Diese Saison steigt Triumph mit einem Werksteam in die Supersport-WM ein, als Hauptsponsor wirbt die Firma Dynavolt Batterien. Am 12. Januar wurde Hannes Soomer (23) aus Estland als Fahrer vorgestellt, wenige Tage später der aus der Moto2-WM kommende Italiener Stefano Manzi. Der 22-Jährige aus Rimini wird seit Jahren von Valentino Rossis VR46 Riders Academy unterstützt.

Triumph hatte 2021 in der Britischen Supersport-Meisterschaft einen tadellosen Einstand, Kyle Smith stand in den ersten 14 Rennen fünfmal auf dem Podium, siegte zweimal und fuhr neunmal in die Top-5. Im September verletzte sich der Engländer aber und fiel für die zweite Saisonhälfte aus, was Gesamtrang 7 bedeutete. Brandon Paasch zeigte einige erstaunliche Rennen und brillierte mit zwei dritten Plätzen in Donington Park, im Endstand ist er auf Rang 8 zu finden.

Als am 8./9. Februar einige Teams aus der Superbike- und Supersport-WM in Portimao testeten, stand anfänglich auch Triumph auf dem Zettel. «Einige Leute gehen übereilt zum Testen, wenn das Wetter schlecht sein kann», begründete Triumph-Teamchef Simon Buckmaster das Fehlen seiner Mannschaft. «Sie müssen alle ruhiger werden, die Saison beginnt im April. Dann musst du bereit sein. Vor dem offiziellen Aragon-Test Anfang April testen wir dreimal im März: Am 11./12. in Portimao, am 17./18. in Aragon und am 22./23. in Estoril. Wenn meine Fahrer danach nicht schnell genug sind, sind sie es nie.»



Die Weltmeisterschaft beginnt am Wochenende 8.–10. Aril im MotorLand Aragon.