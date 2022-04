Nicolò Bulega (1.): Ducati V2 nur eine Runde schnell?

Beim letzten Wintertest vor dem Saisonauftakt der Supersport-WM 2022 in Aragón bestätigt sich Nicolò Bulega mit der Bestzeit am Montag als Titelkandidat. Der Italiener ist momentan der schnellste Ducati-Pilot.

Beim Aragón-Test am Montag und Dienstag dieser Woche trifft das Teilnehmerfeld der Supersport-WM 2022 erstmals in Gänze direkt aufeinander. Die traditionellen 600er von Kawasaki und Yamaha treten ab diesem Jahr gegen die Ducati 955 V2, MV Agusta F3 800 und Triumph Street Triple 765 RS an.



Erfreulich: Obwohl sich die Konzepte teils deutlich unterscheiden, sind alle fünf Hersteller mit mindestens einem Motorrad in den Top-7 vertreten.

Wie bei vorangegangenen Tests war Nicolo Bulega auch ersten Testtag das Aushängeschild von Ducati. Der aus der Moto2 gewechselte Italiener fuhr in 1:53,818 min die schnellste Zeit, knapp 0,1 sec schneller als Weltmeister Dominique Aegerter auf Yamaha.



«Wir sind zum ersten Mal mit der V2 in Aragón und das Gefühl mit dem Bike war sofort ziemlich gut. Mit dem ersten Testtag bin ich zufrieden», freute sich Bulega. «Die erste Session war bitterkalt, der Asphalt hatte nur fünf oder sechs Grad Celsius. Nach der Mittagspause wurde die Strecke aber immer besser, gegen Ende sogar ziemlich gut, obwohl es immer noch frisch war. Mit der Rundenzeit war ich grundsätzlich zufrieden, wir müssen aber noch an der Race-Pace arbeiten. Das müssen wir verbessern und werden am Dienstag etwas ausprobieren.»

Die Rundenzeiten sind auf sehr hohem Niveau. Bulega und Aegerter sind schneller als der aktuelle Rundenrekord von 1:53,990 min, aufgestellt von Andrea Locatelli (Yamaha) 2020. Zum Pole-Rekord von Jules Cluzel (Yamaha) aus dem vergangenen Jahr von 1:52,937 min fehlt jedoch eine volle Sekunde.



«Wir sind noch weit von den schnellsten Zeiten dieser Kategorie entfernt, aber das Gefühl mit dem Motorrad wächst und das ist positiv», betonte der Aruba.it-Pilot und erwartet eine umkämpfte Saison. «Die Rundenzeiten sind ziemlich eng, es wird wohl eine spannende Saison. Es sind viele schnelle Piloten dabei und auch die Performance der Motorräder ist ähnlich.»