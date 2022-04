Ducati-Rookie Max Kofler hält WM-Punkte für möglich

Maximilian Kofler will beim Saisonauftakt in Aragón die ersten Supersport-WM-Punkte holen

Ducati-Pilot Maximilian Kofler (CM Racing) bestreitet am kommenden Wochenende im MotorLand Aragón seinen ersten Supersport-WM-Lauf. Beim Test an gleicher Stätte landete der 21-jährige Österreicher auf dem 18. Platz.

2022 sind vier deutschsprachige Piloten in der Supersport-WM am Start. Neben dem Weltmeister Dominique Aegerter, dessen Schweizer Landsmann Marcel Brenner und dem Deutsche Supersport-Meister Patrick Hobelsberger wird in diesem Jahr Maximilian Kofler seine Rookie-Saison in Angriff nehmen. Beim letzten Vorsaisontest im MotorLand Aragón erreichte der 21-jährige Österreicher den 18. Platz in der kombinierten Zeitenliste.

«Der Montag war zunächst erst einmal dazu da, um wieder reinzukommen», berichtete der Umsteiger aus der Moto3-WM. «Am Anfang musste ich erst einmal versuchen, mir die Moto3-Linien abzugewöhnen. Ich bin so lange mit dem Moto3-Bike gefahren, da steckt das einfach noch drin. Die Supersport-WM-Maschine muss ich ganz anders bewegen und dazu haben wir den ersten Testtag genutzt.»

«Am zweite Tag absolvierte ich unter anderem einen Longrun absolviert und habe auch einen brauchbaren Rhythmus gefunden, das lief eigentlich ganz gut. In der letzten Session konnte ich meine Zeit zwar nicht mehr verbessern, denn wir haben einiges mit den Reifen ausprobiert. Mit der Entwicklung des Motorrades geht es in die gewünschte Richtung und ich würde sagen, wir sind bereit für das erste Rennwochenende.»

«Der 18. Platz ist gar nicht so schlecht», meinte Kofler zum Test-Resultat. «Ich bin hier das erste Mal gegen alle Konkurrenten angetreten und konnte zuvor nicht genau einschätzen, wie hoch das Niveau wirklich ist. Ich bin vom Schlechtesten ausgegangen, da ich mich in einer Lernphase befinde und nicht damit gerechnet hatte, dass ich gleich im Mittelfeld dabei bin. Eine optimale Runde ist mir aber auch nicht gelungen.»

«Der erste Saisonlauf auf kommenden Wochenende wird auch mein erstes Supersport-WM-Rennen sein. Nach dem 18.Platz beim Aragón-Test ist eine Platzierung in den Punkterängen mein Ziel. Man kann aber nicht davon ausgehen, dass dies klappt, also möchte zuerst einmal ein gutes Rennen abliefern und dabei so viel wie möglich lernen.»