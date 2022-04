Marcel Brenner (Yamaha/15.): Starke zweite Session

Der 24-jährige Schweizer Marcel Brenner, der in dieser Saison erneut für das italienischen VFT Yamaha Racing Team antritt, erreichte am ersten Tag des Aragon-Tests den 15. Platz der kombinierten Zeitenliste.

Kühle Temperaturen begleiteten am Montagmorgen MotorLand Aragón den offiziellen Test der Superbike- und Supersport-WM vor dem WM-Auftakt am kommenden Wochenende an gleicher Stätte. Erstmals in diesem Jahr trafen dabei alle neuen Motorräder der Supersport-WM 2022 aufeinander. Ab der zweiten Tageshälfte besserten sich die Bedingungen, die Asphalttemperaturen stiegen leicht an.

In der zweiten Session erreichte Marcel Brenner bereits seine schnellste Rundenzeit des Tests vor zweieinhalb Wochen. Mit einer 1´55.5 beendete der 24-jährige Schweizer die Einheit als Fünfter, was Auftrieb für die dritte und letzte Trainingseinheit am späteren Nachmittag gab. In diesen 45 Minuten widmeten sich Brenner und seine Crew vorrangig der aktuellen Elektronik für die neue Saison, damit vermochte der Yamaha-Pilot seine Rundenzeit allerdings nicht weiter zu steigern landete in der kombinierten Zeitenliste auf den 15. Platz.

© GeeBee Images Stefano Manzi © GeeBee Images Yari Montella © GeeBee Images Lorenzo Baldassarri © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Tom Booth-Amos © GeeBee Images Federico Caricasulo © GeeBee Images Rafael De Rosa © GeeBee Images Yari Montella © GeeBee Images Nikki Tuuli © GeeBee Images Can Öncü © GeeBee Images Stefano Manzi © GeeBee Images Hannes Soomer © GeeBee Images Péter Sebestyén © GeeBee Images Nicolò Bulega © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Lorenzo Baldassarri Zurück Weiter

«Ich war sehr gespannt vor diesem Test, da es die erste Gelegenheit war, mit allen Fahrern und neuen Motorrädern auf die Strecke zu gehen», erklärte Brenner. «Am Montagmorgen war es allerdings noch bitterkalt, weshalb einige Fahrer die erste Session ausgelassen haben. Ab Mittag waren die Temperaturen deutlich angenehmer. Die zweite Session verlief aus unserer Sicht sehr erfreulich. Wir hatten bereits ein gutes Setup, dank dem ich meine Rundenzeit sehr locker fahren konnte. Ich war auf Anhieb gleich schnell wie beim Test vor zwei Wochen. Am Ende der 45-minütigen Trainingszeit durfte ich mich über den fünften Platz freuen.»

«Während der dritten Session haben wir zum Schluss noch das neue Elektroniksystem ausprobiert, was einige Anpassungen betreffend Motorbremse erforderte. Dabei stießen wir auf leichte Schwierigkeiten, um die Kurven zu kommen. Aber das sollte morgen schnell wieder aussortiert sein. Gesamt-15. nach dem ersten Tag ist auch nicht so schlecht.»

«Für den Dienstag haben wir noch viel Arbeit vor uns», weiß der WM-18. der vergangenen Saison. «Vorrangig müssen wir wieder unseren Weg finden, damit wir am Freitag in den ersten Trainings nur noch Kleinigkeiten anpassen müssen. Soweit fühle ich mich aber schon sehr stark und bin zuversichtlich, dass uns ein guter Start in die neue Meisterschaft gelingt. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass wir heute ausschließlich mit dem SC0-Reifen von Pirelli gearbeitet haben. Den SCX haben wir gar nicht verwendet, weil es meiner Meinung nach zu kalt dafür war. Das steht somit für morgen auf unserer Liste. Der Reifenverschleiß wird am Dienstag überhaupt unser Hauptaugenmerk sein, nachdem die Bedingungen ein bisschen besser sein sollen. Abgesehen davon bin ich heute zum ersten Mal mit dem Airbag-System gefahren. Ich konnte es kaum glauben, aber es ist gar nichts zu spüren davon. Es hat alles wunderbar gepasst. Ich freue mich schon, so weiterzumachen.»