Domi Aegerter (Yamaha): «Sieg eine große Genugtuung»

Ten Kate Yamaha-Ass Dominique Aegerter holte sich den Sieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 2022 in Aragón. Damit ist der Weltmeister WM-Leader.

Dominique Aegerter gewann als Rookie die Supersport-WM 2021 und will diesen Erfolg in diesem Jahr wiederholen. Als zweifacher Weltmeister will der Schweizer mit dem niederländischen Ten Kate Team in die Superbike-WM aufsteigen.



Doch die Titelverteidigung ist kein Selbstgänger. Beim Saisonauftakt in Aragón musste sich der 31-Jährige im ersten Lauf Neuzugang Lorenzo Baldassarri beugen, der wie er selbst aus der Moto2 ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft wechselte. Im zweiten Rennen am Sonntag drehte Aegerter den Spieß um und holte sich seinen ersten Saisonsieg.

Die Entscheidung fiel allerdings erst in der letzten Kurve, genauer gesagt auf dem Zielstrich: Nur um 0,030 sec war die Yamaha des Schweizers vorne.



«Am Samstag habe ich einen taktischen Fehler gemacht, habe aber meine Lehren daraus gezogen. Im zweiten Rennen machte ich keinen Fehler, war schnell und konzentriert. Ich ging aber nicht wirklich taktisch vor, sondern pushte bis zum Ende», erzählte Aegerter. «Als er mich trotzdem auf der Geraden überholte, dachte ich mir ‹das darf nicht sein›. Ich hatte nicht geplant, die letzte Kurve innen zu fahren, aber ich probierte es und holte den Sieg. Das Bike von Baldassarri ist pfeilschnell, dabei ist er etwas größer und schwerer als ich. Aber Ten Kate hat sich im Winter mächtig angestrengt und hat aufgeholt.»

Die Steigerung ist offensichtlich. In Aragón 2021 reichte es für Aegerter nur zu den Plätzen 2 und 5. Mit einem zweiten Platz und einem Sieg hat Aegerter 45 Punkte für die Gesamtwertung eingefahren, Baldassarri ebenso. Als WM-Leader wird aber der Schweizer ausgewiesen.



«Ich freue mich riesig über meinen ersten Sieg in diesem Jahr und auch über meinem ersten hier in Aragón. Diese Strecke zähle ich nicht zu meinen Favoriten. Daher ist die Genugtuung doppelt groß», grinste Domi. «Mit Sicherheit gibt es noch Spielraum für Verbesserungen. Das gilt auch für mich, da ich da und dort meinen Fahrstil ein wenig ändern muss. Auf dieser Strecke betrifft es den Abschnitt um Kurve 14, wenn es auf die lange Gegengerade geht. Jetzt kommen aber Strecken, die uns besser liegen sollten.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragón © Gold & Goose Glen van Straalen © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Aegerter, Baldassarri, Öncü © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Manzi und Huertas © Gold & Goose Soomer und Hobelsberger © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Manzi, Soomer, Sebestyén © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Baldassarri und Aegerter © Gold & Goose Caricasulo vor Tuuli © Gold & Goose Manzi und Montella © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Sieger Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Aegerter, Baldassarri, Öncü © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter © Gold & Goose Baldassarri, Aegerter, Bulega © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter Zurück Weiter

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lorenzo Baldassarri Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,239 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,165 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 6,875 5. Nicolo Bulega Ducati + 9,092 6. Niki Tuuli MV Agusta + 10,194 7. Stefano Manzi Triumph + 15,494 8. Federico Caricasulo Ducati + 15,529 9. Adrian Huertas Kawasaki + 16,730 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,513 11. Hannes Soomer Triumph + 23,775 12. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 23,939 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 24,983 14. Peter Sebestyen Yamaha + 25,543 15. Andy Verdoia Yamaha + 26,108 16. Raffaele De Rosa Ducati + 26,190 17. Marcel Brenner Yamaha + 26,389 18. Leonardo Taccini Yamaha + 26,868 19. Jules Cluzel Yamaha + 39,919 20. Kyle Smith Yamaha + 41,545 21. Oliver Bayliss Ducati + 42,845 22. Maximilian Kofler Ducati + 42,966 23. Filippo Fuligni Ducati + 44,255 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 45,631 25. Alessandro Zetti Yamaha + 46,846 26. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 27. Unai Orradre Yamaha > 1 min Out Jeffrey Buis Kawasaki Out Yari Montella Kawasaki

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,030 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 7,587 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 8,012 5. Niki Tuuli MV Agusta + 11,276 6. Jules Cluzel Yamaha + 13,050 7. Yari Montella Kawasaki + 15,732 8. Stefano Manzi Triumph + 16,573 9. Raffaele De Rosa Ducati + 20,078 10. Hannes Soomer Triumph + 20,227 11. Adrian Huertas Kawasaki + 20,335 12. Federico Caricasulo Ducati + 21,650 13. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,160 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 26,731 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,510 16. Andy Verdoia Yamaha + 29,529 17. Unai Orradre Yamaha + 32,289 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 33,628 19. Oliver Bayliss Ducati + 33,930 20. Kyle Smith Yamaha + 33,939 21. Filippo Fuligni Ducati + 43,001 22. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,509 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 59,819 Out Can Öncü Kawasaki Out Leonardo Taccini Yamaha Out Peter Sebestyen Yamaha Out Maximilian Kofler Ducati Out Marcel Brenner Yamaha Out Alessandro Zetti Yamaha