Domi Aegerter nach Platz 2: Fast hätte es gekracht

Das erste Saisonrennen der Supersport-WM in Aragon bot ein grandioses Spektakel zwischen Weltmeister Dominique Aegerter und Klassenneuling Lorenzo Baldassarri. Beinahe wäre es in einer Katastrophe geendet.

Bis kurz vor Schluss sahen wir beim Saisonauftakt in Aragon Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha), Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) und Can Öncü (Kawasaki Puccetti) als Trio an der Spitze. In den letzten Runden konnten sich die beiden Yamaha-Piloten eine Sekunde vom jungen Türken absetzen, es war klar, dass sie den Sieg unter sich ausmachen würden.

Aegerter führte in der letzten Runde, ließ aber im Kurvengeschlängel Baldassarri vorbei, weil er nicht als Erster auf die 900 Meter lange Gegengerade einbiegen wollte. «Ich wusste, dass Lorenzo nahe an mir dran und im Sektor vor der Gegengerade viel besser ist», erzählte Aegerter. «Ich wollte ihn ausbremsen oder in einen Fehler treiben, damit er nicht so gut aus der Kurve auf die Gerade kommt. Ich wusste, dass er mich auf der Geraden überholen würde, wenn ich vor ihm bin. Also versuchte ich eine andere Taktik.»



Diese ging allerdings schief, weil Aegerter auf der Geraden so weit hinter Baldassarri lag, dass er keine Chance hatte, den fünffachen GP-Sieger aus dem Windschatten heraus zu überholen.

In der langgezogenen Linkskurve vor Start/Ziel konnte «Balda» nur mit viel Mühe und noch mehr Können einen Ausrutscher verhindern. «Wir hatten Glück, dass wir nicht beide gestürzt sind», urteilte Aegerter. «Ihm rutschte heftig das Vorderrad weg, er erwischte mich am Ellbogen und machte meine Lederkombi kaputt. Der Kampf war großartig, mein Motorrad ist deutlich besser als letztes Jahr zu Saisonbeginn. Man konnte aber auch sehen, wie gut das Evan-Bros-Bike ist. Baldassarri gehört nicht zu den Kleinsten, ist nicht sehr aerodynamisch und auch nicht besonders leicht. Aber mit einem guten Bike kann er mich auf der Geraden überholen. Meine Pace ist gut, ich kann aber nicht an der Spitze wegfahren. Die Strecke gehört nicht zu meinen Favoriten, auf anderen Strecken werden wir konkurrenzfähiger sein.»



Aegerter kam 0,239 sec hinter Baldassarri ins Ziel, der langjährige Moto2-Pilot siegte gleich in seinem ersten Supersport-Rennen!