Guter WM-Auftakt: Hobelsberger hat viel dazugelernt

Nach verpatztem Qualifying zeigte Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) beim Auftakt der Supersport-WM im MotorLand Aragon zwei starke Rennen und schaffte es auf die Plätze 10 und 13.

Seit seiner ersten Saison 2020 in der Supersport-WM ist Patrick Hobelsberger deutlich gereift. Damals schaffte es der Bayer im Team Dynavolt Honda in 13 Rennen nur zweimal in die Punkte, sein bestes Ergebnis holte er beim Saisonstart in Australien als Elfter.



Im Vorjahr fuhr «Pax» in der IDM Supersport und gewann diese souverän. Für 2022 unterschrieb der 25-Jährige beim Team Kallio Yamaha, mit dem Sandro Cortese 2018 Weltmeister war.

Die freien Trainings beendete Hobelsberger in Aragon auf Platz 10, doch in den Rennen stand er nur auf Startplatz 19. «Das Quali war richtig schlecht», sagte der Landauer beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe zwei falsche Entscheidungen getroffen, mit drei Fahrfehlern landete ich auf Platz 19. Ich war richtig sauer und dachte, ich hätte mir alles versaut. Es ist genau das passiert, was ich nicht wollte. Ich hätte um Platz 8 starten sollen und dann mit diesen Jungs mitfahren. Aber ich wusste, dass ich schnell genug bin, wenn alles passt. Mein Ziel war, dass ich im ersten Rennen der Saison in die Top-10 fahre. Dass ich das von Startplatz 19 schaffte, ist richtig geil. In der letzten Runde war ich Zwölfter, dann habe ich noch zwei gepackt. Das hat mich gefreut.»

Im zweiten Lauf am Sonntagnachmittag kam Patrick als 13. ins Ziel – 23,1 sec hinter Sieger Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha). «Ich wollte gleich in den ersten drei Runden einige Plätze gutmachen, hatte aber Berührungen mit De Rosa, Smith und Verdoia, die mich einige Zeit gekostet haben», bemerkte Hobelsberger. «Wenn du im Zweikampf in die Schikane vor der Gegengerade kommst, dann freut sich der Dritte dahinter und kann beide überholen, weil wir schlecht aus der Kurve und auf die Gerade kommen. Das ist mir zweimal passiert. Wir waren nicht zu langsam auf der Geraden, unter normalen Umständen hat mich dort keiner überholt.»

Mit neun Punkten aus den ersten zwei Rennen liegt Hobelsberger auf dem 13. Gesamtrang: «Von Platz 19 kommend war das nicht nur okay, sondern gut. Realistisch ist für mich, dass ich mit einem besseren Startplatz in der Gruppe um Platz 7 fahre. Meine Rundenzeiten waren in Ordnung, das reicht für dort. Dafür muss ich aber von Anfang an vorne dabei sein.»

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,030 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 7,587 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 8,012 5. Niki Tuuli MV Agusta + 11,276 6. Jules Cluzel Yamaha + 13,050 7. Yari Montella Kawasaki + 15,732 8. Stefano Manzi Triumph + 16,573 9. Raffaele De Rosa Ducati + 20,078 10. Hannes Soomer Triumph + 20,227 11. Adrian Huertas Kawasaki + 20,335 12. Federico Caricasulo Ducati + 21,650 13. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,160 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 26,731 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,510 16. Andy Verdoia Yamaha + 29,529 17. Unai Orradre Yamaha + 32,289 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 33,628 19. Oliver Bayliss Ducati + 33,930 20. Kyle Smith Yamaha + 33,939 21. Filippo Fuligni Ducati + 43,001 22. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,509 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 59,819 Out Can Öncü Kawasaki Out Leonardo Taccini Yamaha Out Peter Sebestyen Yamaha Out Maximilian Kofler Ducati Out Marcel Brenner Yamaha Out Alessandro Zetti Yamaha