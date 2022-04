Pech für Marcel Brenner (Yamaha): Airbag explodiert

Als Neunter am Freitag war Marcel Brenner für den Auftakt der Supersport-WM 2022 im MotorLand zuversichtlich, doch in beiden Rennen verpasste der Yamaha-Pilot die Punkteränge.

Marcel Brenner bestreitet in diesem Jahr seine zweite Saison mit VFT Racing in der Supersport-WM. In seiner Rookie-Saison überzeugte der Schweizer mit Platz 5 in Barcelona (zweites Rennen) und dem neunten Rang in San Juan Villicum. 2022 nimmt er an der WorldSSP-Challenge teil, nimmt also nur an den Europa-Events teil.



Der 24-Jährige zeigte bei Saisonauftakt im MotorLand Aragón eine bravouröse Leistung. Als Neunter am Freitag fehlte Brenner nur 1,2 sec auf die Bestzeit seines Landsmanns und Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha), auf den zweitplatzierten Nicolo Bulega aber nur 0,6 sec. Mit Startplatz 6 in der Superpole bestätigte der Yamaha-Pilot seine starke Performance.

Umso größer die Enttäuschung von Platz 17 außerhalb der Punkteränge im ersten Lauf.



«Das Rennen war nicht das, was ich erwartet hatte», stöhnte Brenner. «Ich hatte einen guten Start und haben mit sehr starken Fahrern gekämpft. Leider braucht es in einer so hochklassig besetzten Kategorie sehr wenig, um Positionen zu verlieren. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich in einer Kurve geradeaus musste und dabei weitere Positionen verloren habe. Das Potenzial, gut abzuschneiden, ist vorhanden.»

Brenner erhielt am Sonntag aber nur kurz die Gelegenheit, sein Potenzial unter Beweis zu stellen. Als Vierter in der ersten Kurve löste wenig später sein Airbag aus.



«In Kurve 5 hatte ich einen leichten Rutscher. Es war absolut nichts Heftiges, trotzdem ist der Airbag aufgegangen», ärgerte sich Brenner. «In dieser ausweglosen Situation sind mir auf einen Schlag alle möglichen Gedanken in den Kopf geschossen. Zunächst dachte ich, dass mich die Rennleitung sowieso aus dem Rennen nimmt. Im nächsten Augenblick hatte ich gehofft, dass sich der Airbag wieder zusammenfaltet, was aber nicht geschah. Also musste ich sofort hereinkommen, weil ich wegen diesem Ding kaum noch Luft bekommen habe. Ich denke, es erübrigt sich, die eingeschränkte Beweglichkeit auf dem Motorrad zu erwähnen. Es ist einfach unfassbar, dass so ein winziges Detail mein Rennen kaputt gemacht hat.»

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lorenzo Baldassarri Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,239 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,165 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 6,875 5. Nicolo Bulega Ducati + 9,092 6. Niki Tuuli MV Agusta + 10,194 7. Stefano Manzi Triumph + 15,494 8. Federico Caricasulo Ducati + 15,529 9. Adrian Huertas Kawasaki + 16,730 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,513 11. Hannes Soomer Triumph + 23,775 12. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 23,939 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 24,983 14. Peter Sebestyen Yamaha + 25,543 15. Andy Verdoia Yamaha + 26,108 16. Raffaele De Rosa Ducati + 26,190 17. Marcel Brenner Yamaha + 26,389 18. Leonardo Taccini Yamaha + 26,868 19. Jules Cluzel Yamaha + 39,919 20. Kyle Smith Yamaha + 41,545 21. Oliver Bayliss Ducati + 42,845 22. Maximilian Kofler Ducati + 42,966 23. Filippo Fuligni Ducati + 44,255 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 45,631 25. Alessandro Zetti Yamaha + 46,846 26. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 27. Unai Orradre Yamaha > 1 min Out Jeffrey Buis Kawasaki Out Yari Montella Kawasaki

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,030 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 7,587 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 8,012 5. Niki Tuuli MV Agusta + 11,276 6. Jules Cluzel Yamaha + 13,050 7. Yari Montella Kawasaki + 15,732 8. Stefano Manzi Triumph + 16,573 9. Raffaele De Rosa Ducati + 20,078 10. Hannes Soomer Triumph + 20,227 11. Adrian Huertas Kawasaki + 20,335 12. Federico Caricasulo Ducati + 21,650 13. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,160 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 26,731 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,510 16. Andy Verdoia Yamaha + 29,529 17. Unai Orradre Yamaha + 32,289 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 33,628 19. Oliver Bayliss Ducati + 33,930 20. Kyle Smith Yamaha + 33,939 21. Filippo Fuligni Ducati + 43,001 22. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,509 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 59,819 Out Can Öncü Kawasaki Out Leonardo Taccini Yamaha Out Peter Sebestyen Yamaha Out Maximilian Kofler Ducati Out Marcel Brenner Yamaha Out Alessandro Zetti Yamaha