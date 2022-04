Max Kofler (Ducati) in SSP-WM noch nicht angekommen

Der Auftakt der Supersport-WM 2022 in Aragón war gleichzeitig das Renndebüt von Max Kofler im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft. Für Punkte hat es für den Ducati-Piloten nicht auf Anhieb gereicht.

Der Österreicher Max Kofler ist der einzige Pilot von CM Racing. Das ist das Team, mit dem Randy Krummenacher den ersten Supersport-Lauf in Barcelona 2021 gewann. Im Winter wechselte die italienische Truppe aber von Yamaha zu Ducati. Für Kofler ist die Umstellung auf das V2-Motorrad gewaltig, fuhr er doch vorher fünf Jahre eine Moto3-Maschine.



Dass die Top-5 schwierig zu erreichen sein werden, war nach Platz 23 in der Superpole mit 2,4 sec Rückstand auf die Bestzeit zu erwarten – auch auf Andy Verdoia (Yamaha) auf Startplatz 15 verlor er eine 0,9 sec pro Runde.

Ein Sturz im FP1 half sicher nicht dabei, Vertrauen aufzubauen, dennoch kämpfte der 21-Jährige im ersten Lauf mit Routinier Kyle Smith (Yamaha) und den stärker eingeschätzten Oli Bayliss (Ducati) um die Positionen. Kofler kreuzte als 22. die Ziellinie.



«Wir hatten eine gute Vorbereitung, aber am ersten Wochenende merkst du wirklich, wie heftig der Umstieg auf das neue Bike ist im Vergleich zur Moto3», meinte der Österreicher. «Es war das erste Rennen für mich und auch für mein neues Team mit Ducati. Von dem her ist das ganze Wochenende ein großer Lernprozess für uns. Ich bin sicher noch nicht ganz in der neuen Serie angekommen, aber ich merke Schritt für Schritt, wie es besser geht. Aber das erste Rennen war sicher ein Sprung ins kalte Wasser.»

Der zweite Lauf verlief für den Ducati-Piloten ähnlich. Als 19. nach Runde 1 fiel er nach und nach wieder auf Platz 24 zurück, bis er sich in Runde 10 mit einem Vorderradrutscher aus dem Rennen verabschiedete.



« Es ist besser gegangen als am Samstag. Den Start habe ich aggressiver angelegt und das hat gut geklappt. Ich habe dann [nach einem Verbremser] mehr riskiert und dann ist mir in der ersten Kurve leider das Vorderrad weggerutscht», erklärte Kofler. «Es ist ein großer Lernprozess, den ich seit der Winterpause gehe. Gemeinsam mit dem Team konnten wir aber schon einige Schritte in die richtige Richtung gehen und es wurde von Tag zu Tag besser in Aragón.»

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lorenzo Baldassarri Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,239 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,165 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 6,875 5. Nicolo Bulega Ducati + 9,092 6. Niki Tuuli MV Agusta + 10,194 7. Stefano Manzi Triumph + 15,494 8. Federico Caricasulo Ducati + 15,529 9. Adrian Huertas Kawasaki + 16,730 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,513 11. Hannes Soomer Triumph + 23,775 12. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 23,939 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 24,983 14. Peter Sebestyen Yamaha + 25,543 15. Andy Verdoia Yamaha + 26,108 16. Raffaele De Rosa Ducati + 26,190 17. Marcel Brenner Yamaha + 26,389 18. Leonardo Taccini Yamaha + 26,868 19. Jules Cluzel Yamaha + 39,919 20. Kyle Smith Yamaha + 41,545 21. Oliver Bayliss Ducati + 42,845 22. Maximilian Kofler Ducati + 42,966 23. Filippo Fuligni Ducati + 44,255 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 45,631 25. Alessandro Zetti Yamaha + 46,846 26. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 27. Unai Orradre Yamaha > 1 min Out Jeffrey Buis Kawasaki Out Yari Montella Kawasaki

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,030 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 7,587 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 8,012 5. Niki Tuuli MV Agusta + 11,276 6. Jules Cluzel Yamaha + 13,050 7. Yari Montella Kawasaki + 15,732 8. Stefano Manzi Triumph + 16,573 9. Raffaele De Rosa Ducati + 20,078 10. Hannes Soomer Triumph + 20,227 11. Adrian Huertas Kawasaki + 20,335 12. Federico Caricasulo Ducati + 21,650 13. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,160 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 26,731 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,510 16. Andy Verdoia Yamaha + 29,529 17. Unai Orradre Yamaha + 32,289 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 33,628 19. Oliver Bayliss Ducati + 33,930 20. Kyle Smith Yamaha + 33,939 21. Filippo Fuligni Ducati + 43,001 22. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,509 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 59,819 Out Can Öncü Kawasaki Out Leonardo Taccini Yamaha Out Peter Sebestyen Yamaha Out Maximilian Kofler Ducati Out Marcel Brenner Yamaha Out Alessandro Zetti Yamaha