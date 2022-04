Neue Hersteller kommen und gewinnen: «Wäre unfair» 16.04.2022 - 11:57 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose In der Supersport-WM 2022 sehen wir fünf Hersteller © Gold & Goose Weltmeister Domi Aegerter Zurück Weiter

Beim Auftakt der Supersport-WM in Aragon sahen wir in beiden Rennen alle fünf Hersteller Yamaha, Kawasaki, Ducati, MV Agusta und Triumph in den Top-8. Die Balance-Regel funktioniert für den Anfang ganz ordentlich.