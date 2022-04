Aragón: Can Öncü (Kawasaki) dritte Kraft in SSP-WM

Dass Can Öncü nach dem Saisonauftakt der Supersport-WM 2022 in Aragón nur WM-Siebter ist, war dem Pech geschuldet. Tatsächlich muss man den Kawasaki-Piloten in diesem Jahr viel zutrauen.

Die Siege beim Supersport-Meeting in Aragón teilten sich die Yamaha-Piloten Lorenzo Baldassarri und Dominique Aegerter, die sich im jeweils anderen Rennen auch die zweiten Plätze sicherten. Die dritten Plätze auf dem Podium fuhren Kawasaki-Aushängeschild Can Öncü und Ducati-Ass Nicolo Bulega ein.



Während Aegerter, Baldassarri und Bulega auch die Top-3 der Gesamtwertung bilden, rangiert Öncü aber nur auf Platz 7 – weil er unglaubliches Pech hatte.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragón © Gold & Goose Glen van Straalen © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Aegerter, Baldassarri, Öncü © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Manzi und Huertas © Gold & Goose Soomer und Hobelsberger © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Manzi, Soomer, Sebestyén © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Baldassarri und Aegerter © Gold & Goose Caricasulo vor Tuuli © Gold & Goose Manzi und Montella © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Sieger Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Aegerter, Baldassarri, Öncü © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter © Gold & Goose Baldassarri, Aegerter, Bulega © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter Zurück Weiter

Der Türke war im ersten Rennen nicht weit vom Sieg entfernt, mit nur 1,165 sec Rückstand kreuzte der 18-Jährige die Ziellinie. Auch im zweiten Lauf lag Öncü an dritter Stelle, als er seine ZX-6R in der letzten Runde mit einem Elektronik-Defekt abstellen musste.



«Was für ein Pech. Ich war das ganze Rennen über in der Spitzengruppe und habe versucht, die Reifen in den letzten Runden zu schonen. Irgendwann ging dann das Motorrad aus und ich hatte keine andere Wahl, als aufzugeben», stöhnte Öncü. «Unglaublich, auch weil es nicht der Motor war, sondern ein elektrisches Bauteil. Ich bin zwar enttäuscht über das Ergebnis, aber unsere Leistung in den ersten beiden Rennen hat unser Potenzial bestätigt.»

Insgesamt war überraschend, wie gut Kawasaki in Aragón abschnitt. Im zweiten Lauf war Öncüs Puccetti-Teamkollege Yari Montella als Siebter bester Kawasaki-Pilot, in beiden Rennen waren drei ZX-6R in den Top-15 platziert.

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lorenzo Baldassarri Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,239 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,165 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 6,875 5. Nicolo Bulega Ducati + 9,092 6. Niki Tuuli MV Agusta + 10,194 7. Stefano Manzi Triumph + 15,494 8. Federico Caricasulo Ducati + 15,529 9. Adrian Huertas Kawasaki + 16,730 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,513 11. Hannes Soomer Triumph + 23,775 12. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 23,939 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 24,983 14. Peter Sebestyen Yamaha + 25,543 15. Andy Verdoia Yamaha + 26,108 16. Raffaele De Rosa Ducati + 26,190 17. Marcel Brenner Yamaha + 26,389 18. Leonardo Taccini Yamaha + 26,868 19. Jules Cluzel Yamaha + 39,919 20. Kyle Smith Yamaha + 41,545 21. Oliver Bayliss Ducati + 42,845 22. Maximilian Kofler Ducati + 42,966 23. Filippo Fuligni Ducati + 44,255 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 45,631 25. Alessandro Zetti Yamaha + 46,846 26. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 27. Unai Orradre Yamaha > 1 min Out Jeffrey Buis Kawasaki Out Yari Montella Kawasaki

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,030 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 7,587 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 8,012 5. Niki Tuuli MV Agusta + 11,276 6. Jules Cluzel Yamaha + 13,050 7. Yari Montella Kawasaki + 15,732 8. Stefano Manzi Triumph + 16,573 9. Raffaele De Rosa Ducati + 20,078 10. Hannes Soomer Triumph + 20,227 11. Adrian Huertas Kawasaki + 20,335 12. Federico Caricasulo Ducati + 21,650 13. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,160 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 26,731 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,510 16. Andy Verdoia Yamaha + 29,529 17. Unai Orradre Yamaha + 32,289 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 33,628 19. Oliver Bayliss Ducati + 33,930 20. Kyle Smith Yamaha + 33,939 21. Filippo Fuligni Ducati + 43,001 22. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,509 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 59,819 Out Can Öncü Kawasaki Out Leonardo Taccini Yamaha Out Peter Sebestyen Yamaha Out Maximilian Kofler Ducati Out Marcel Brenner Yamaha Out Alessandro Zetti Yamaha