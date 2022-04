Nach Moto2-Aus: Baldassarri bei SSP-Debüt grandios

Sieg in seinem ersten Supersport-Rennen: Lorenzo Baldassarri

Mit fünf GP-Siegen hat Lorenzo Baldassarri sein Talent in der Moto2-WM bewiesen, trotzdem musste er sich für 2022 sportlich neu orientieren. Im Team Evan Bros Yamaha hat er in der Supersport-WM beste Voraussetzungen.

Pole-Position, Erster und Zweiter in den Rennen, zusammen mit Titelverteidiger Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) WM-Führender: Die Premiere in der Supersport-WM im MotorLand Aragon hätte für Lorenzo Baldassarri nicht viel besser laufen können.



Im ersten Lauf sahen wir eine atemraubende letzte Runde, beinahe hätte Baldassarri Aegerter in der langen Linkskurve vor Start/Ziel abgeräumt, siegte aber 0,239 sec vor dem Schweizer.

Im zweiten Lauf gelang dieses Kunststück nicht, obwohl es wieder zwischen diesen beiden zum Showdown kam. «Am Samstag übertrieb ich es in der letzten Kurve, auch wenn es gutging», schmunzelte «Balda» beim Zusammensitzen mit SPEEDWEEK.com. «Am Sonntag ging ich es ruhiger an, wir lagen wieder sehr eng beisammen. Ich wollte aber auf Nummer sicher gehen. Ich überholte Domi auf der langen Gerade, dann rutschte mir in der Kurve aber ganz kurz das Hinterrad weg. Das hat mich 30 Tausendstell und fünf Punkte gekostet.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragón © Gold & Goose Glen van Straalen © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Aegerter, Baldassarri, Öncü © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Manzi und Huertas © Gold & Goose Soomer und Hobelsberger © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Manzi, Soomer, Sebestyén © Gold & Goose Jules Cluzel © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Baldassarri und Aegerter © Gold & Goose Caricasulo vor Tuuli © Gold & Goose Manzi und Montella © Gold & Goose Lorenzo Baldassarri gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Sieger Lorenzo Baldassarri © Gold & Goose Aegerter, Baldassarri, Öncü © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter © Gold & Goose Baldassarri, Aegerter, Bulega © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter Zurück Weiter

«Ich bin trotzdem glücklich», strahlte der 25-Jährige. «Nach dem vergangenen Jahr fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Jetzt spüre ich mein Motorrad wieder und habe ein Team, das mit Hingabe arbeitet.»

Das Team Evan Bros ist das erfolgreichste der letzten Jahre: 2019 wurde Randy Krummenacher Weltmeister und Federico Caricasulo Vize. 2020 triumphierte Andrea Locatelli und im Vorjahr wurde Steven Odendaal Vize. Wer für die starke Truppe aus Italien fährt, muss um den WM-Titel kämpfen.

«Deswegen spüre ich nicht mehr Druck, weil ich ohnehin gewinnen will», unterstrich Baldassarri. «Das ist mein Traum, dafür arbeite ich – nicht für zweite Plätze. Ich will gute Rennen zeigen und um Podestplätze kämpfen. Wenn das nicht geht, bleibe ich zuhause. Klar, ich kann nicht jedes Rennen gewinnen. Domi wird sehr konstant sein, er kennt alle Strecken, das Motorrad und die Reifen. Wir dürfen aber auch die anderen nicht vergessen: Ducati, MV Agusta und Kawasaki waren auch schnell. Das wird eine sehr interessante Meisterschaft.»

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lorenzo Baldassarri Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,239 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,165 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 6,875 5. Nicolo Bulega Ducati + 9,092 6. Niki Tuuli MV Agusta + 10,194 7. Stefano Manzi Triumph + 15,494 8. Federico Caricasulo Ducati + 15,529 9. Adrian Huertas Kawasaki + 16,730 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,513 11. Hannes Soomer Triumph + 23,775 12. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 23,939 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 24,983 14. Peter Sebestyen Yamaha + 25,543 15. Andy Verdoia Yamaha + 26,108 16. Raffaele De Rosa Ducati + 26,190 17. Marcel Brenner Yamaha + 26,389 18. Leonardo Taccini Yamaha + 26,868 19. Jules Cluzel Yamaha + 39,919 20. Kyle Smith Yamaha + 41,545 21. Oliver Bayliss Ducati + 42,845 22. Maximilian Kofler Ducati + 42,966 23. Filippo Fuligni Ducati + 44,255 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 45,631 25. Alessandro Zetti Yamaha + 46,846 26. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 27. Unai Orradre Yamaha > 1 min Out Jeffrey Buis Kawasaki Out Yari Montella Kawasaki

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,030 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 7,587 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 8,012 5. Niki Tuuli MV Agusta + 11,276 6. Jules Cluzel Yamaha + 13,050 7. Yari Montella Kawasaki + 15,732 8. Stefano Manzi Triumph + 16,573 9. Raffaele De Rosa Ducati + 20,078 10. Hannes Soomer Triumph + 20,227 11. Adrian Huertas Kawasaki + 20,335 12. Federico Caricasulo Ducati + 21,650 13. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,160 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 26,731 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,510 16. Andy Verdoia Yamaha + 29,529 17. Unai Orradre Yamaha + 32,289 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 33,628 19. Oliver Bayliss Ducati + 33,930 20. Kyle Smith Yamaha + 33,939 21. Filippo Fuligni Ducati + 43,001 22. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,509 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 59,819 Out Can Öncü Kawasaki Out Leonardo Taccini Yamaha Out Peter Sebestyen Yamaha Out Maximilian Kofler Ducati Out Marcel Brenner Yamaha Out Alessandro Zetti Yamaha