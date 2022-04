MV Agusta: Ohne Hilfe der FIM geht’s nicht nach vorne

Mit den Rängen 6 und 5 hatte MV Agusta mit der neuen F3 800 in Aragon einen ordentlichen Start in die Supersport-WM 2022. Doch Teamchef Andrea Quadranti hofft auf mehr technische Zugeständnisse.

Während Ducati und Triumph in der Supersport-WM 2022 als neue Hersteller dabei sind, mischt MV Agusta seit vielen Jahren mit. Bislang kam die F3 675 zum Einsatz, mit der Rennen und sogar die Vizeweltmeisterschaft gewonnen wurden, seit diesem Jahr ist erstmals die Dreizylinder-Maschine mit 800 ccm erlaubt.



Um auf einem ähnlichen Niveau bei Leistung und Drehmoment wie die Vierzylinder-Bikes von Yamaha und Kawasaki zu sein, balanciert der Motorrad-Weltverband FIM die neuen Maschinen über die maximale Drosselklappenöffnung. Bei der Ducati Panigale V2 sind derzeit lediglich 75 Prozent erlaubt.

MV Agusta schickt dieses Jahr den starken Niki Tuuli und bei den Europa-Rennen zusätzlich Rookie Bahattin Sofuoglu an den Start. Im Qualifying des WM-Auftakts in Aragon wurde Tuuli Zehnter und Sofuoglu 25. – in den Rennen waren beide deutlich stärker. Der Finne eroberte die Plätze 6 und 5, der Türke kam auf den beachtlichen Positionen 12 und 14 ins Ziel. In der Gesamtwertung liegen sie damit auf den Rängen 5 (Tuuli, 21 Punkte) und 15 (Sofuoglu, 6 Punkte), während Weltmeister Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) und Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) mit jeweils 45 Punkte führen.

«Zufrieden bin ich nicht, die Ergebnisse kann ja jeder sehen», sagte Teamchef Andrea Quadranti beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Platz 6 ist momentan das Beste, was wir erreichen können. Fünfter wurde Niki nur, weil Öncü ausfiel. Uns fehlen zehn Sekunden über die Renndistanz. Uns fehlen nicht nur ein paar Prozent Drosselklappenöffnung, wir sind mit der 800er langsamer als mit der vorherigen 675. Bis 8000/min dürfen unsere Drosselklappen 80 Prozent öffnen, darüber 85 Prozent.»

Ob die FIM die maximale Drosselklappenöffnung für die «New Generation Bikes» von Event zu Event festlegt oder die Ergebnisse der ersten paar Veranstaltungen für eine Beurteilung abwartet, ist offen.



«Es war nicht einfach, die Werte so festzulegen, dass beim ersten Mal gleich alles klappt», ist Quadranti bewusst. «Jetzt haben sie Daten und können diese auswerten, um für die kommenden Rennen eine bessere Vorstellung zu bekommen. In den Rennen hat jeder 100 Prozent gegeben, diese Daten sind verlässlich. Es wird immer so sein, dass der mit dem besten Set-up und der, der am besten mit den Reifen umgeht, vorne fahren wird. Aber an diesem Punkt sind wir noch gar nicht.»

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Lorenzo Baldassarri Yamaha 2. Dominique Aegerter Yamaha + 0,239 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 1,165 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 6,875 5. Nicolo Bulega Ducati + 9,092 6. Niki Tuuli MV Agusta + 10,194 7. Stefano Manzi Triumph + 15,494 8. Federico Caricasulo Ducati + 15,529 9. Adrian Huertas Kawasaki + 16,730 10. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,513 11. Hannes Soomer Triumph + 23,775 12. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 23,939 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 24,983 14. Peter Sebestyen Yamaha + 25,543 15. Andy Verdoia Yamaha + 26,108 16. Raffaele De Rosa Ducati + 26,190 17. Marcel Brenner Yamaha + 26,389 18. Leonardo Taccini Yamaha + 26,868 19. Jules Cluzel Yamaha + 39,919 20. Kyle Smith Yamaha + 41,545 21. Oliver Bayliss Ducati + 42,845 22. Maximilian Kofler Ducati + 42,966 23. Filippo Fuligni Ducati + 44,255 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 45,631 25. Alessandro Zetti Yamaha + 46,846 26. Eugene James Mcmanus Kawasaki > 1 min 27. Unai Orradre Yamaha > 1 min Out Jeffrey Buis Kawasaki Out Yari Montella Kawasaki

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,030 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 7,587 4. Glenn Van Straalen Yamaha + 8,012 5. Niki Tuuli MV Agusta + 11,276 6. Jules Cluzel Yamaha + 13,050 7. Yari Montella Kawasaki + 15,732 8. Stefano Manzi Triumph + 16,573 9. Raffaele De Rosa Ducati + 20,078 10. Hannes Soomer Triumph + 20,227 11. Adrian Huertas Kawasaki + 20,335 12. Federico Caricasulo Ducati + 21,650 13. Patrick Hobelsberger Yamaha + 23,160 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 26,731 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,510 16. Andy Verdoia Yamaha + 29,529 17. Unai Orradre Yamaha + 32,289 18. Jeffrey Buis Kawasaki + 33,628 19. Oliver Bayliss Ducati + 33,930 20. Kyle Smith Yamaha + 33,939 21. Filippo Fuligni Ducati + 43,001 22. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,509 23. Eugene James Mcmanus Kawasaki + 59,819 Out Can Öncü Kawasaki Out Leonardo Taccini Yamaha Out Peter Sebestyen Yamaha Out Maximilian Kofler Ducati Out Marcel Brenner Yamaha Out Alessandro Zetti Yamaha