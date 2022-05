Patrick Hobelsberger (25): Sind sich die Ärzte einig?

Am 8. Mai hatte Patrick Hobelsberger auf dem Slovakia Ring einen heftigen Sturz. Nach dem Arztbesuch am Montag ist der Bayer zuversichtlich, dass er für die Supersport-WM in Estoril die Starterlaubnis bekommt.

Drei freie Rennwochenenden gab es zwischen Assen und Estoril, natürlich wollte Patrick Hobelsberger aus dem Team Kallio Yamaha in dieser Zeit nicht auf das Motorradfahren verzichten. Am 7./8. Mai war der Landauer bei einem Track-Day auf dem Slovakia Ring, der zweite Tag endete verheerend: «Ein Fahrer stürzte vor mir, ich konnte dem direkt vor mir liegenden Motorrad nicht ausweichen und stürzte mit 180 km/h.»

Der 25-Jährige verletzte sich am linken Handgelenk, rechten Ellbogen und Knie. Am Montag war Hobelsberger bei seinem behandelnden Arzt in München und holte sich die Freigabe für die Rennen in Portugal am kommenden Wochenende. «Wir kamen nach der Untersuchung zu dem Entschluss, dass ich in Estoril fahre», sagte «Pax» zu SPEEDWEEK.com. «Die Erholung läuft deutlich besser als gedacht. Natürlich haben wir noch einige Baustellen, wir denken aber, dass ich fahren kann. Ich werde nicht 100-prozentig fit sein, aber vielleicht kann ich ein paar Punkte holen. Die OP war erst vor sieben Tagen, das darf man nicht unterschätzen. Mal sehen, wie es mit dem kleinen Bruch im linken Handgelenk geht.»

Die Gesundschreibung des behandelnden Arztes ist nicht genug, um für das Rennwochenende die Freigabe zu erhalten. Am Donnerstag muss Hobelsberger in Estoril bei den Rennärzten vorstellig werden, um dann hoffentlich auch von ihnen die Starterlaubnis zu bekommen.



Nach den ersten vier Rennen in Aragon und Assen hat der Deutsche Meister 17 WM-Punkte und liegt auf dem zwölften Gesamtrang.