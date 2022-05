2. Rennen Le Mans: Sieg von Dominique Aegerter!

Dominique Aegerter sicherte sich im zweiten Lauf in Le Mans seinen ersten MotoE-Saisonsieg vor Mattia Casadei und Niccolò Canepa. Der Schweizer übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung.

Wie schon am Vortag wurden die MotoE-Piloten auch am Sonntag zum Start des zweiten Rennens in Le Mans von strahlendem Sonnenschein und heissen Temperaturen begrüsst. Mattia Casadei der am Vortag den Sieg errungen hatte, durfte erneut von der Pole losfahren, die erste Startreihe komplettierten Dominique Aegerter und Kevin Zannoni.

Dahinter lauerten Eric Granado, Hikari Okubo und Matteo Ferrari auf ihre Chance, in der dritten Startreihe folgten Niccolò Canepa, Xavi Cardelus und Xavi Fores. In der Startaufstellung fehlte Jordi Torres, der sich das Rennen nach dem Sturz von der Boxenmauer aus anschaute.

Beim Start kamen alle gut weg, doch Aegerter fiel auf den ersten Metern auf den vierten Platz hinter Zannoni und Okubo zurück, auch Granado büsste beim Start Positionen ein, er beendete die erste Runde auf dem achten Platz. In der Folge arbeitete sich Aegerter zuerst in der dritten Kurve an Okubo vorbei, kurz darauf schnappte er sich auch Zannoni.

Die Führung übernahm der Schweizer aber erst in der letzten Runde, er schnappte sich in der dritten Kurve Casadei und gab die erste Position nicht mehr ab. Damit durfte sich Aegerter über seinen ersten Saisonsieg in der MotoE und den ersten Zwischenrang in der Gesamtwertung freuen. Dahinter komplettierten Casadei und Canepa das Podest, auf den weiteren Top-10-Plätzen folgten Zannoni, Granado, Okubo, Ferrari, Hector Garzo, Marc Alcoba und Miquel Pons.

Aegerter freute sich: «Natürlich freue ich mich sehr über den ersten Platz. Diese Saison ging wirklich gut los, in der MotoE und auch in der Supersport-WM, das war bereits mein siebter Podestplatz im achten Renneinsatz. Heute war das Wetter am Morgen noch etwas schlechter und ich dachte schon, das typische Le-Mans-Wetter hat uns eingeholt, aber wir hatten Glück und die Sonne schien. Gestern hatte ich mehr Mühe, die richtige Balance zu finden, heute war das viel besser. Ich wusste, dass mein Speed etwas besser war als der von Casadei. Ich schnappte ihn in der letzten Runde und holte 25 wichtige Punkte.»

«Vielen Dank an die Fans, die nach dem MotoGP-Rennen hier geblieben sind, um unser Rennen zu schauen. Und ich bedanke mich auch beim Dynavolt Intact GP MotoE Team, das ein paar kleine Änderungen am Bike vorgenommen hat, sodass ich in den ersten Runden etwas besser an den Spitzenreitern dranbleiben konnte», fügte der 31-Jährige an. Und er zählte auf: «Nächste Woche werde ich in Estoril in der Supersport-WM Gas geben, bevor es mit der MotoE in Mugello weitergeht. Die nächsten beiden Wochen sind also verplant.»

Casadei erklärte: «Heute Nacht wird gefeiert, ich bin zufrieden mit diesem Rennen. Ich war stark, aber ich fühlte mich nicht stärker als beim ersten Rennen. Ich weiss nicht warum, aber auf der Bremse fühlte ich mich von der ersten Runde an nicht wohl. Trotzdem war es ein sehr gutes Wochenende, mit dem ich sehr zufrieden bin. Nun freue ich mich aufs nächste Rennen in Mugello.»

Und Canepa, der am Samstag seinen 34. Geburtstag gefeiert hatte, sagte nach dem Rennen: «Es fühlt sich grossartig an, denn ich habe lange auf dieses Podest gewartet. Das Bike war super, ich hatte einfach einen schlechten Start und musste mich zurückkämpfen. Diesen Podestplatz widme ich meiner Mutter, die heute Geburtstag hat.»

MotoE-Rennen 2, Le Mans, 15. Mai

1. Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP MotoE), 13:56,252 min

2. Mattia Casadei (Pons Racing 40), + 0,567 sec

3. Niccolò Canepa (WithU GRT RNF MotoE Team), + 1,688

4. Kevin Zannoni (Ongetta SIC58 Squadracorse), + 1,696

5. Eric Granado (LCR E-Team), + 1,831

6. Hikari Okubo (Avant Ajo MotoE), + 2,181

7. Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE), + 2,297

8. Hector Garzo (Tech3 E-racing), + 2,966

9. Marc Alcoba (Openbank Aspar Team), + 3,961

10. Miquel Pons (LCR E-Team), + 4,210

11. Andrea Mantovani (WithU GRT RNF MotoE Team), + 4,419

12. Alex Escrig (Tech3 E-racing), + 4,911

13. Xavi Fores (Octo Pramac MotoE), + 6,158

14. Xavi Cardelus (Avintia Esponsorama Racing), + 6,887

15. Maria Herrera (Openbank Aspar Team), + 9,802

16. Kevin Manfredi (Octo Pramac MotoE), + 10,296

17. Alessio Finello (Felo Gresini MotoE), + 19,456

MotoE-Weltcup, Stand nach 4 von 14 Rennen

1. Aegerter, 78 Punkte. 2. Granado, 70. 3. Casadei, 61. 4. Ferrari, 48. 5. Okubo, 47. 6. Pons, 44. 7. Canepa, 36. 8. Garzo, 32. 9. Escrig, 27. 10. Zannoni, 20. 11. Torres, 20. 12. Alcoba 14. 13. Fores, 14. 14. Mantovani, 12. 15. Manfredi, 12. 16. Tulovic, 10. 17. Cardelus, 7. 18. Herrera, 6. 19. Finello, 2.