Kawasaki lechzt nach SSP-Sieg – Can Öncü ist bereit

Can Öncü in Assen

Can Öncü ist das heißeste Eisen von Kawasaki in der Supersport-WM 2022. Es ist nicht mehr die Frage, ob der 18-Jährige den ersten Rennsieg einfahren wird, sondern nur wann. Estoril ist ein gutes Pflaster für die ZX-6R.

Beim Saisonauftakt der Supersport-WM 2022 in Aragón und auch beim zweiten Event in Assen vor vier Wochen bestätigte sich Can Öncü als bester Kawasaki-Pilot. In der Gesamtwertung liegt er mit 32 Punkten auf Rang 6, auf Leader Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) fehlen bereits 63 Punkte. Und zum dritten WM-Rang von Nicolo Bulega (Aruba Ducati) hat er auch schon 24 Punkte Rückstand.

Denn der erst 18-Jährige stürzte im zweiten Rennen beim Saisonstart in Aragón, dazu im ersten Lauf in Assen. Vor seinem Ausfall lag Öncü auf Kurs einer Top-3-Platzierung. In den anderen beiden Rennen kam der Youngster aus dem Puccetti-Team als Dritter ins Ziel.



Der Kawasaki-Pilot hat den Speed, um Rennen zu gewinnen – vielleicht schon in Estoril!

Denn die ZX-6R funktioniert auf der portugiesischen Rennstrecke prächtig, das bewies Lucas Mahias mit dem Sieg im zweiten Lauf 2020 und im vergangenen Jahr Philipp Öttl mit den Plätzen 2 und 3.



Öncü stürzte 2021 im ersten Lauf und erreichten im zweiten Rennen einen siebten Platz.



«Ich bin bereit für das Rennen in Estoril und kann es kaum erwarten, wieder auf meinem Motorrad zu sitzen – ich habe es in dieser fast einmonatigen Pause wirklich vermisst», sagte Öncü im Vorfeld. «Wir haben gute Erinnerungen an das erste Rennen, und weniger gute Erinnerungen an das zweite. Aber wir wissen, dass wir in Estoril schnell sein können. Ich werde dort rauszufahren und versuchen, die bestmöglichen Ergebnisse für Kawasaki zu erzielen. Wir arbeiten sehr hart daran, schneller zu werden. Ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, um den Sieg zu kämpfen.»