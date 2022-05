Doppelsieger Domi Aegerter: Besser geht es nicht!

Pole-Position, zwei Siege, zweimal die schnellste Rennrunde: Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter aus dem Team Ten Kate Yamaha hatte in Estoril ein perfektes Wochenende.

Bei trockenen Bedingungen war Dominique Aegerter im Autodromo do Estoril eine Klasse für sich. Die Pole-Position eroberte der Schweizer mit grandiosen 0,838 sec Vorsprung auf den Zweiten Nicolo Bulega (Aruba Ducati). Das erste Rennen gewann er mit 3,029 sec ohne jegliches Risiko vor Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha). Und Domis schnellste Rennrunde war fast 4/10 sec schneller als die des Zweitbesten.

Die Voraussetzungen für den zweiten Lauf waren grundlegend anders. Schon als die Fahrer in der Startaufstellung standen, nieselte es ganz leicht. Während der 18 Runden und 75,276 km nieselte es mal mehr, mal weniger. Zehn Fahrer konnten das Rennen nicht beenden, fast alle von ihnen wegen Sturz.

In der Spitzengruppe fuhren zeitweise sieben Piloten, erst in der 13. Runde setzt sich Aegerter nachhaltig an die Spitze – und gewann das zweite Rennen bei schwierigen Bedingung 2,344 sec vor Regenspezialist Kyle Smith (VFT Yamaha) und 3,762 sec vor seinem härtesten WM-Widersacher Baldassarri. Erneut fuhr er auch die schnellste Rennrunde.

«Mal wurden die Regenflaggen geschwenkt, mal nicht, es gab einige Unruhe», beschrieb Aegerter sein zweites Estoril-Rennen. «Ich wollte in den Top-3 sein, aber nicht zuvorderst fahren. In den letzten Runden wollte ich es nicht riskieren, dass es plötzlich rote Flaggen gibt und ich Zweiter oder Dritter bin, also habe ich ein bisschen mehr riskiert und überholt.»

War es keine Optionen, deinen überragenden Speed auszunützen und gleich vorneweg zu fahren? «Wenn du einen vor dir hast, dann weißt du, dass es nass ist, wenn der stürzt», erklärte der 31-Jährige seine Taktik. «Unsere Pace war 2 sec langsamer, als sie hätte sein können. Erst als ich vorne war, habe ich an den Stellen, an denen ich mir sicher war, gepusht.»

Nach sechs Rennen hat Weltmeister Aegerter bereits 44 Punkte Vorsprung auf Baldassarri – der Ten-Kate-Pilot gewann fünfmal und wurde einmal Zweiter.

Supersport-WM: Estoril, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Kyle Smith Yamaha + 2,344 sec 3. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 3,762 4. Yari Montella Kawasaki + 3,867 5. Can Öncü Kawasaki + 4,657 6. Oliver Bayliss Ducati + 4,704 7. Adrian Huertas Kawasaki + 6,218 8. Glenn van Straalen Yamaha + 8,562 9. Tom Edwards Yamaha + 17,876 10. Ondrej Vostatek Yamaha + 17,895 11. Luca Ottaviani Yamaha + 18,818 12. Hannes Soomer Triumph + 20,252 13. Peter Sebestyen Yamaha + 26,613 14. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 32,668 15. Benjamin Currie Kawasaki + 44,988 16. Maximilian Kofler Ducati + 45,087 17. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min 18. Marcel Brenner Yamaha > 1 min out Simon Jespersen Yamaha out Nicolo Bulega Ducati out Raffaele De Rosa Ducati out Unai Orradre Yamaha out Stefano Manzi Triumph out Federico Caricasulo Ducati out Filippo Fuligni Ducati out Sander Kroeze Yamaha out Jules Cluzel Yamaha