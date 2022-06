Max Kofler (Ducati): Punkte in Misano knapp verpasst

Auch nach dem vierten Meeting der Supersport-WM 2022 hat Max Kofler noch keinen Punkt einfahren können, doch in Misano war bei Ducati-Piloten ein Aufwärtstrend erkennbar.

Misano war ein gutes Rennwochenende von und für Max Kofler. Der Österreicher, der nach sechs Jahren auf einem Moto3 für 2022 auf die Ducati 955 V2 in die Supersport-WM wechselte, absolvierte am Samstag eine ansprechende Superpole und qualifizierte sich auf Startplatz 13. Mit 1,115 sec Rückstand war er schneller als Routinier und Markenkollege Raffaele De Rosa (14.), auf die dritte Startreihe fehlten dem 21-Jährigen lediglich 0,259 sec.

Den Speed nahm der CM Racing-Pilot mit ins erste Rennen, bis Runde 8 von fuhr Kofler in den Punkten. Am Ende verfehlte er als 16. seinen ersten WM-Punkt nur um 1,3 sec. Der zweite Lauf verlief als 17. im Ziel ähnlich.



«Das ist natürlich bitter», ärgerte sich Kofler. «Aber ich weiß, dass ich dran bin und jetzt muss ich das umsetzen. Das zweite Rennen war nochmals besser. Da hatte ich durchgehend eine gute Pace, sicherlich mein bestes Rennen in der Supersport-WM bislang. Darauf heißt es nun aufzubauen. Die Platzierung entspricht nicht unseren Zielen, aber wir haben uns von Training zu Training deutlich verbessert, was mich für die nächste Runde sehr motiviert.»

Kofler ist bei CM Racing Einzelkämpfer, was für einen Rookie keine leichte Aufgabe darstellt. Außerdem wechselte das italienische Team erst im Winter von Yamaha und Ducati.

Beide Rennen in Misano gewann Yamaha-Pilot und Weltmeister Dominique Aegerter. Das nächste Meeting der Supersport-WM 2022 findet am 16./17. Juli in Donington Park statt.