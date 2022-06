Marcel Brenner (Yamaha): «Das war wirklich cool»

Für Marcel Brenner (Yamaha) lief es am Wochenende beim Supersport-WM-Meeting in Misano nicht schlecht. Am Samstag lieferte er sein erstes Top-10-Ergebnis der Saison ab, am Sonntag wurde er 13.

Wichtige Punkte für Marcel Brenner und sein VFT-Racing-Team beim Wochenende der Supersport-WM auf dem Misano World Circuit. Der Schweizer fuhr auf Platz 6 in der Qualifikation und lieferte am Samstag einen starken neunten Rang ab. Obwohl es am Sonntag im zweiten Lauf nicht nach Plan lief für den 24-Jährigen, hofft er, den Schwung mit nach Donington Park nehmen zu können.

«Ich bin absolut zufrieden und glücklich über mein erstes Top-Ten-Ergebnis in diesem Jahr. Der Samstag begann genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. In der Superpole gelang mir eine starke Runde, mit der zweiten Startreihe war ich sehr zufrieden. Ich war wieder in dem Bereich, in dem ich beim Saisonauftakt in Aragon gestartet war. Das war wirklich cool», fasste der Yamaha-Pilot zusammen.

Brenner, dessen bisher bestes Saisonergebnis Platz 12 in Assen war, freute sich über den starken ersten Lauf. «Im ersten Rennen erwischte ich nicht den besten Start, weil ich eine Position verloren habe. Aber ich kam sofort in einen guten Rhythmus, den ich lange Zeit halten konnte. Ich war zwar nicht ganz so schnell wie die Jungs direkt vor mir, aber ich konnte meine Position halten. Der neunte Platz ist also ein sehr erfreuliches Ergebnis, wenn man bedenkt, wo wir in den letzten Rennen herumgekurvt sind», betonte er. «Mein Motorrad hat perfekt funktioniert.»

«Obwohl es am Sonntag nicht ganz nach Plan lief, bin ich mit dem Wochenende insgesamt zufrieden und froh, die drei Punkte für Platz 13 mitnehmen zu können. Am Start war mein Speed nicht allzu schlecht und ich war die ersten sechs oder sieben Runden mittendrin im Geschehen. Doch dann wurde es immer schwieriger, mit ordentlichem Schwung durch die Kurven zu kommen», so der WM-19.

«Es ist schade, dass wir unsere Leistung aus dem ersten Rennen nicht wiederholen konnten. Wir müssen weiter an diesem Schwachpunkt arbeiten, damit es so weitergeht wie an den beiden vergangenen Tagen», stellte Brenner klar. «Dennoch bin ich mit den Fortschritten, die wir an diesem Wochenende gemacht haben, zufrieden. In Donington will ich auf jeden Fall an das Niveau vom Samstag anknüpfen.»

Ergebnis Supersport-WM: Misano, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,006 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 0,080 4. Can Öncü Kawasaki + 16,959 5. Stefano Manzi Triumph + 16,991 6. Yari Montella Kawasaki + 17,028 7. Jules Cluzel Yamaha + 17,220 8. Mattia Casadei MV Agusta + 22,476 9. Marcel Brenner Yamaha + 28,004 10. Adrian Huertas Kawasaki + 33,910 11. Hannes Soomer Triumph + 34,540 12. Peter Sebestyen Yamaha + 34,767 13. Andy Verdoia Yamaha + 35,588 14. Leonardo Taccini Yamaha + 35,972 15. Nicholas Spinelli Ducati + 36,586 16. Maximilian Kofler Ducati + 37,803 17. Luca Ottaviani Yamaha + 39,784 18. Federico Fuligni Ducati + 44,045 19. Ondrej Vostatek Yamaha + 44,604 20. Sander Kroeze Yamaha + 57,715 21. Bahattin Sofuoglu MV Agusta > 1 min 22. Raffaele De Rosa Ducati > 1 min 23. Oliver Bayliss Ducati > 1 min out Unai Orradre Yamaha out Kyle Smith Yamaha out Federico Caricasulo Ducati out Patrick Hobelsberger Yamaha out Benjamin Currie Kawasaki out Jeffrey Buis Kawasaki out Glenn van Straalen Yamaha out Thomas Booth-Amos Kawasaki

Supersport-WM: Misano, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,338 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 6,460 4. Stefano Manzi Triumph + 7,824 5. Can Öncü Kawasaki + 10,379 6. Federico Caricasulo Ducati + 11,024 7. Yari Montella Kawasaki + 11,383 8. Mattia Casadei MV Agusta + 15,994 9. Jules Cluzel Yamaha + 16,144 10. Raffaele De Rosa Ducati + 22,283 11. Andy Verdoia Yamaha + 27,861 12. Hannes Soomer Triumph + 28,553 13. Marcel Brenner Yamaha + 28,862 14. Peter Sebestyen Yamaha + 28,990 15. Adrian Huertas Kawasaki + 29,170 16. Kyle Smith Yamaha + 31,734 17. Maximilian Kofler Ducati + 33,707 18. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 35,534 19. Glenn van Straalen Yamaha + 36,326 20. Matteo Patacca Ducati + 37,453 21. Nicholas Spinelli Ducati + 38,122 22. Patrick Hobelsberger Yamaha + 38,811 23. Federico Fuligni Ducati + 41,962 24. Ondrej Vostatek Yamaha + 43,728 25. Sander Kroeze Yamaha + 49,908 26. Benjamin Currie Kawasaki + 54,665 27. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min out Leonardo Taccini Yamaha out Luca Ottaviani Yamaha out Unai Orradre Yamaha out Oliver Bayliss Ducati