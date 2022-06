Höhere Drehzahl für Ducati: Laut Bulega kein Vorteil

Mit zwei dritten Plätzen bei der Supersport-WM in Misano begeisterte Ducati-Pilot Nicolo Bulega die Fans. Dass der Motor der Panigale V2 jetzt 500/min höher drehen darf, hatte damit wenig zu tun, sagt er.

Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) vor Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) und Nicolo Bulega (Aruba Ducati) lauten die Ergebnisse der beiden Supersport-Rennen auf dem Misano World Circuit. Was sich eintönig liest, waren in Wirklichkeit umkämpfte und sehr spannende Läufe.



Im ersten Rennen trennten das Trio bei der Zieldurchfahrt winzige 0,08 sec (!), im zweiten Lauf lag Sieger Aegerter 0,338 sec vorne.

Die Supersport-WM 2022 findet mit den Regeln für die «Next Generation Bikes» statt. Erstmals dürfen neben Vierzylindern mit 600 ccm Dreizylinder mit bis zu 800 (früher 675) und Twins mit bis zu 955 ccm (früher 750) mitfahren. Um die sehr unterschiedlichen Konzepte auf einen technischen Level zu bekommen, gibt es eine ausgeklügelte Balance-Regel: Über das elektronische Mapping, die maximale Drosselklappenöffnung und Maximaldrehzahl wird versucht, für Chancengleichheit zu sorgen.

Misano war der vierte Event im Kalender, der Motorrad-Weltverband FIM gesteht den Ducati-Motoren seit vergangenem Wochenende zusätzliche 500/min zu.

«Ich konnte die 500/min mehr insofern fühlen, dass ich später schalten und mir einige Schaltvorgänge sparen konnte», erklärte Bulega SPEEDWEEK.com. «Wir haben dadurch aber nichts gewonnen, weil unser Motor die Maximalleistung im niedrigeren Drehzahlbereich hat, so ist die DNA des V2. Sogar wenn man uns 1000/min mehr gibt, macht uns das nicht schneller. Was die Leistung betrifft, haben wir dadurch keinen Vorteil. Wenn mir die FIM wirklich helfen will, müssen sie uns mehr Drosselklappenöffnung zugestehen. So, wie sie es bei Triumph gemacht haben. Es ist auch weiterhin so, dass ich in der Beschleunigung verliere. Als ich hinter Manzi fuhr, brauchte ich vier Runden, bis ich vorbeikam. Ich konnte nicht mal in seinem Windschatten bleiben, so schnell ist die Triumph jetzt.»

Nach acht Rennen ist Bulega als bester Ducati-Pilot WM-Dritter und hat mit fünf Podestplätzen 104 Punkte auf dem Konto. Vor ihm liegen Aegerter (195) und Baldassarri (141).