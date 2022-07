Blamage für Öncü: Rookie Huertas bester Kawa-Pilot

Als 300er-Weltmeister stieg Adrian Huertas in die Supersport-WM 2022 auf. Der Kawasaki-Pilot erlebte im zweiten Lauf in Donington Park ein Wechselbad der Gefühle.

Nur wenige Piloten der Supersport-WM 300 haben sich bisher in höheren Rennklassen etablieren können, einzig der talentierte Weltmeister Manuel Gonzales etablierte sich zunächst erfolgreich in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Der Spanier wechselte nach der 2021 in die Moto2-WM.



Der aktuelle 300er-Weltmeister Adrian Huertas ist dabei, in die Fußstapfen seines Landsmanns zu treten.

Huertas stieg mit seinem MTM Kawasaki in die Supersport-WM 2022 auf und erreichte beim Saisonauftakt in Aragón auf Anhieb als Neunter die Top-10. Im Gegenteil dazu schien das Wochenende in Donington Park ein Desaster zu werden.

Denn auf der für den 18-Jährigen unbekannten Rennstrecke qualifizierte er sich nur für Startplatz 16 und fabrizierte im auf zwölf Runden gekürzten ersten Rennen bereits in der ersten Runde. Als Letzter hetzte Huertas dem Feld hinterher und kreuzte als 18. die Ziellinie.



«Es war nur ein kleiner Fehler, aber ich stürzte und fuhr danach das Rennen mit einem demolierten Bike zu Ende», haderte Huertas mit sich selbst. «Es tat mir leid für mein Team, ich kann mich nur dafür entschuldigen.»

Das zweite Rennen am Sonntag schien dann noch mehr zum Fiasko zu werden, doch dann wendete sich das Blatt.



«Was für ein verrücktes Rennen. Ich stürzte auf meiner Besichtigungsrunde wegen eines technischen Problems, in die Startaufstellung konnte man Team das Bike aber wieder reparieren», schilderte der Teenager. «Ich machte dann Position um Position gut und konnte schließlich nach einem schwierigen Wochenende Platz 7 einfahren, der sich viel besser anfühlte.»

Siebter im zweiten Rennen bedeutete für Huertas, bester Kawasaki-Pilot zu sein. Erstaunlich: In der letzten Runde überholte der MTM-Pilot Kawasaki-Aushängeschild Can Öncü!