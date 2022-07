Max Kofler in Donington: Ducati stottert, kein Punkt

In der Ducati V2 von Max Kofler schlummerte in Donington ein Defekt

Auch das Supersport-Meeting in Donington Park endete für Max Kofler ohne einen WM-Punkt. Der Österreicher wurde dieses Mal Opfer eines mysteriösen Problems an seiner Ducati 955 V2.

Für CM Racing Ducati endete in Donington Park die seit Saisonbeginn andauernde Durststrecke und sammelte die ersten Punkte für die Teamwertung der Supersport-WM 2022. Verantwortlich hierfür war mit Simon Jespersen ein Gaststarter, der trotz Startplatz 24 in den Rennen kampfstark die Plätze 9 und 10 erreichte.

Auf der anderen Seite der Garage gab es bei der Crew von Stammfahrer Max Kofler lange Gesichter. Den aus der Moto3 umgestiegenen Österreicher plagten technische Probleme an der Ducati 955 V2.



«Das Bike hatte immer wieder Motoraussetzer, vor allem in den langsamen Kurven beim Herausbeschleunigen und das Schalten durch die Gänge klappte überhaupt nicht vernünftig», erklärte Kofler. «Wir haben mit dem Team versucht, ab der ersten Session den Fehler zu eruieren, aber auch trotz der Unterstützung von Ducati wurde dieser nicht gefunden.»

Teamchef Manuel Cappelletti bestätigte Koflers Aussagen.

Als 29. der Superpole waren die Top-15 ohnehin nur schwer zu erreichen, dennoch verpasste der 21-Jährige im ersten Lauf seinen ersten WM-Punkt auf Platz 19 nur um 4 sec. Das zweite Rennen gab er in der fünften Runde auf.



«Für den Sonntag haben wir dann noch den Motor gewechselt, aber es ist sogar noch schlimmer geworden. Im zweiten Lauf ist mir dann der Motor sogar abgestorben auf der Geraden. Das war extrem gefährlich und daher musste ich das Rennen vorzeitig aufgeben», so der Vöcklabrucker. «Das ist natürlich schon suboptimal, aber im Rennen kannst du mit einer stumpfen Waffe dann auch nicht mehr viel ausrichten. Schade, denn ich hätte mir mehr ausgerechnet und bin mir auch sicher, dass ich ohne die Probleme eine gute Pace hätte gehen können.»

Das Motorrad wird nun im Ducati-Werk überprüft, damit Kofler in zwei Wochen in Most seine ersten WM-Punkte anstreben kann.