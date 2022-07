Nach Donington: Sofuoglu nimmt Can Öncü das Handy weg

Siege und Podestplätze erwartet Kenan Sofuoglu von seinem Schützling Can Öncü in der Supersport-WM 2022. Beim Meeting in Donington Park wurde der 18-Jährige in beiden Rennen aber nicht einmal bester Kawasaki-Pilot.

Als Kawasaki-Pilot in der Supersport-WM muss man es auf den Punkt bringen, um gegen die Yamaha-Armada und die zunehmend stärker werdende Konkurrenz von Ducati und Triumph mithalten zu können. Can Öncü würde dies in der Saison 2022 schaffen, versprach Mentor und Manager Kenan Sofuoglu im Winter.



Tatsächlich fuhr der Teenager beim Saisonauftakt in Aragón als Dritter aufs Podium; im zweiten Lauf verhinderte ein Defekt ein Top-3-Finish. Das Meeting in Assen begann mit einem Sturz im ersten Lauf und endete einem weiteren dritten Platz im zweiten Rennen. In Estoril und Misano sprangen vierte und fünfte Plätze heraus, immer als bester Kawasaki-Pilot.

Aber nicht in Donington Park. Als Fünfter im ersten Rennen würde Öncü von seinem Teamkollegen Yari Montella besiegt, der 6,5 sec vor ihm als Vierter die Ziellinie kreuzte. Und im Sonntagsrennen wurde Öncü von 300er-Weltmeister Adrian Huertas in der letzten Runde auf Platz 8 verwiesen. Auf Sieger Dominique Aegerter verlor Öncü 13 und 17 sec!



«Die Strecke war neu für mich und etwas schwierig für uns», rechtfertigte sich Öncü. «Wir haben Punkte geholt, aber in gewisser Weise war es ein Wochenende zum Vergessen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Donington Park © Gold & Goose Glenn van Straalen © Gold & Goose Hannes Soomer © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Baldassarri, Montella, Aegerter © Gold & Goose Manzi und De Rosa © Gold & Goose Caricasulo und Cluzel © Gold & Goose Smith und Soomer © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Bulega und Aegerter © Gold & Goose De Rosa und Van Straalen © Gold & Goose Baldassarri und Aegerter © Gold & Goose Aegerter und Bulega © Gold & Goose Manzi und Soomer © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt beide Läufe © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter © Gold & Goose Baldassarri, Aegerter, De Rosa © Gold & Goose Baldassarri, Aegerter, Bulega © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter Zurück Weiter

Das eigentliche Problem ist ein anderes: Zu Rennbeginn zündet Öncü immer ein spektakuläres Feuerwerk schnellere Runden ab, um anschließend mit verschlissenen Reifen auf verlorenem Posten zu kämpfen. Für Kenan Sofuoglu ein Grund, um seinem Schützling den Job zu erklären. Er verlangte volle Konzentration auf seine Aufgabe in der Supersport-WM.



«Kenan und ich haben uns nach Donington zusammengesetzt und über alles gesprochen. Wir haben gemeinsam entschieden, dass ich bis zum Ende der Saison keine Social-Media mehr nutzen werde», kündigte Öncü an – passenderweise bei Instagram.