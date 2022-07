Raffaele De Rosa: Erstes Supersport-Podium mit Ducati

Beim Meeting der Supersport-WM 2022 in Donington Park fuhr Ducati-Pilot Raffaele De Rosa den 17. Podestplatz seiner Karriere ein. Was den dritten Platz im ersten Rennen so besonders macht.

Raffaele De Rosa ist einer der altgedientesten Piloten im Paddock der Superbike-WM. Die Supersport-WM 2022 ist die elfte Saison, die der Italiener in der seriennahen Meisterschaft verbringt. Seinen größten Erfolg feierte der 35-Jährige mit dem Gewinn der Superstock-1000 mit Althea BMW im Jahr 2016.

Wer so lange auf hohem Niveau Motosport betreibt, kommt herum. De Rosa fuhr allein in der Supersport-WM mit Honda, MV Agusta, Kawasaki und in diesem Jahr mit Ducati. In 100 Rennen feierte einen Sieg (Mandalika 2021 mit Kawasaki) und stand in 17 Rennen auf dem Podest, zuletzt im ersten Lauf in Donington Park am vergangenen Wochenende.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Donington Park © Gold & Goose Glenn van Straalen © Gold & Goose Hannes Soomer © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Baldassarri, Montella, Aegerter © Gold & Goose Manzi und De Rosa © Gold & Goose Caricasulo und Cluzel © Gold & Goose Smith und Soomer © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Bulega und Aegerter © Gold & Goose De Rosa und Van Straalen © Gold & Goose Baldassarri und Aegerter © Gold & Goose Aegerter und Bulega © Gold & Goose Manzi und Soomer © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt beide Läufe © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter © Gold & Goose Baldassarri, Aegerter, De Rosa © Gold & Goose Baldassarri, Aegerter, Bulega © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter Zurück Weiter

Erstaunlich: De Rosa ist erst der zweite Pilot in der Geschichte der Supersport-WM, der mit vier verschiedenen Herstellern ein Top-3-Finish erreichte. Zuvor gelang dies nur Fabien Foret, seines Zeichens SSP-Weltmeister 2002.

Und De Rosa ist nach Nicolo Bulega erst der zweite Ducati-Pilot der Supersport-Next-Generation, der die 955 V2 auf das Podium stellte. Sein Orelac-Team wechselte im Winter von Kawasaki auf Ducati.

«Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr alles verändert, auch das Motorrad. Wir haben viel Energie in das Projekt hineingesteckt», sagte der zurückhaltende De Rosa. «Ich bin überglücklich. Das ganze Wochenende über haben wir gut miteinander gearbeitet. Das ganze Meeting war sehr positiv, denn wir haben viele Punkte geholt, und das ist das Wichtigste. Dinge können immer verbessert werden, aber das Team hat hart gearbeitet, und ein dritter und ein sechster Platz sind meiner Meinung ausgezeichnete Ergebnisse. Wir müssen in den kommenden Wochen in diese Richtung weitermachen.»

In der Gesamtwertung belegt De Rosa mit 47 WM-Punkten aktuell die elfte Position, allerdings nur 16 Punkte hinter dem WM-Siebten Glenn van Straalen (Yamaha).