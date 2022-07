Brüche und Prellungen: So geht es Jules Cluzel (33)

Jules Cluzel musste bereits einige schlimme Stürze und daraus folgende Verletzungen wegstecken, so wie sein Highsider im ersten Rennen der Supersport-WM 2022 in Donington Park. Der Yamaha-Pilot wird eine Weile ausfallen.

Es sieht ganz danach aus, als wird Jules Cluzel seine Karriere nicht mehr mit einem WM-Titel wird krönen können. Der Franzose ist mit 24 Siegen und 62 Top-3-Finishs aus 122 Rennstarts einer der erfolgreichsten Supersport-Piloten, doch es reichte bisher ‹nur› zu drei Vize-Weltmeisterschaften.

In den vergangenen Jahren wurde seine Saison mehrfach von schweren Verletzungen getrübt. Beim Saisonfinale in Katar 2018, als Cluzel im Titelkampf gegen Sandro Cortese in der letzten Rennrunde stürzte, zog sich der Routinier komplizierte Brüche zu. Trotz mehrerer Operationen konnte die volle Funktionalität des Gelenks nicht mehr wieder hergestellt werden. Seitdem kann er den linken Fuß nicht mehr für die Schaltung verwenden, er schaltet durch einen Umbau mit rechts. Dennoch wurde er 2019 WM-Dritter und 2020/2021 jeweils Gesamtvierter.

Im ersten Supersport-Rennen in Donington-Park. Cluzel flog in Runde 5 mit einem gewaltigen Highsider beim Herausbeschleunigen auf die Start-/Zielgerade von seiner Yamaha und schlug im stumpfen Winkel auf den Asphalt auf. Der Familienvater war bei Bewusstsein, musste aber mittels einer Trage aus dem Gefahrenbereich transportiert werden.

Die Untersuchung im Medical-Center ergaben eine Reihe von Verletzungen: Zwei gebrochene Mittelfußknochen am rechten Fuß, Bruch im Bereich der linken Ferse, dazu diverse Prellungen. Cluzel klagt zudem über Schmerzen in der linken Schulter, deren Ursache zunächst unklar ist und durch weitere Untersuchungen verifiziert werden müssen.

Schon jetzt ist klar: Cluzel wird das Rennwochenende in zwei Wochen in Most verpassen und erst nach der Sommerpause bei seinem Heimrennen in Magny-Cours zurückkehren.

Gute Chancen, den 24-fachen Rennsieger zu ersetzen, dürfte Valentin Debise haben, der für Most bereits einen Gaststart mit seinem Team aus der nationalen Serie angekündigt hatte. Der 30-Jährige war schon 2021 für GMT94 in Tschechien am Start und überraschte mit Startplatz 6 in der Superpole sowie Platz 7 im zweiten Rennen.