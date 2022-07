Max Kofler überwältigt: Rang 3 beim Race of Champions

Zum ersten Mal gab es bei der World Ducati Week in Misano im Rahmen des Race of Champions eine gesonderte Wertung für Fahrer mit einer Panigale V2. Der Österreicher Max Kofler ist nach seiner Premiere beeindruckt.

Die Stars aus der MotoGP- und Superbike-WM traten beim Race of Champions am Samstagnachmittag auf dem Misano World Circuit mit Ducati Panigale V4S mit 1100 ccm an, im gleichen Rennen waren die Supersport-Piloten mit identischen Panigale V2 955 dabei.

«Die World Ducati Week ist heftig», grinste der Österreicher Max Kofler, der erstmals dabei war und hauptberuflich in der Supersport-WM für das Team CM Racing fährt. «Es ist unglaublich, wie viele Leute von überall her mit dem Motorrad kommen, das ist richtig geil und von Ducati voll cool gemacht.»

«Mein Race of Champions war ziemlich gut, ich hatte einen super Start und konnte sogar ein paar der V4 überholen», erzählte der 21-Jährige SPEEDWEEK.com. «Ich bin als Dritter der V2 gestartet, im Qualifying war es relativ knapp. Sechs von acht Runden führte ich die V2-Wertung an, dann überholten mich aber der Caricasulo und Spinelli. Ich konnte nicht mehr zurück attackieren, letztlich wurde ich Dritter. Das war ein richtig cooles Rennen mit denselben Motorrädern und Möglichkeiten. Obwohl wir mit ganz normalen Motorrädern fuhren, sind wir ziemlich gute Zeiten gefahren.»

In der Supersport-WM geht es für Kofler am nächsten Wochenende in Most weiter. Zweimal fuhr der Youngster in den bislang zehn Rennen dieser Saison auf Platz 16, in Tschechien soll es die ersten WM-Punkte geben.

Race of Champions 2022, Rennergebnis:

1. Pecco Bagnaia, 12:57,901 min

2. Luca Marini, + 0,696 sec

3. Marco Bezzecchi, + 1,722

4. Jack Miller, + 4,182

5. Enea Bastianini, + 7,051

6. Jorge Martin, + 7,873

7. Axel Bassani, + 9,167

8. Johann Zarco, + 10,331

9. Fabio Di Giannantonio, + 13,826

10. Luca Bernardi, + 16,261

11. Danilo Petrucci, + 19,572

12. Philipp Öttl, + 21,199

13. Federico Caricasulo*, + 32,062

14. Nicholas Spinelli*, + 32,123

15. Maximilian Kofler*, + 32,817

16. Oliver Bayliss*, + 39,345

17. Federico Fuligni*, + 43,286

18. Alvaro Bautista, + 48,287

19. Michael Rinaldi, + 48,291

20. Michele Pirro, + 5 Runden



*= mit Panigale V2