Most, Lauf 2: Baldassarri siegt nach Odendaal-Crash

Das zweite Rennen der Supersport-WM 2022 in Most fand in Abwesenheit von Dominique Aegerter statt. Mit zwei Siegen an diesem Wochenende machte Lorenzo Baldassarri mit einem Schlag 50 Punkte auf den WM-Leader gut.

Wegen unsportlichen Verhaltens am Samstag im ersten Lauf der Supersport-WM 2022 in Most wurde Dominique Aegerter für das Sonntagsrennen disqualifiziert. In der Startaufstellung rückten alle Piloten ab Platz 5 um eine Position nach vorn. Die erste Startreihe bestand somit weiterhin aus Lauf-1-Sieger Lorenzo Baldassarri (Yamaha), Federico Caricasulo und Nicolo Bulega (beide Ducati).

Auf ein starkes Ergebnis eines deutschsprachigen Piloten konnte man nicht hoffen, denn erst auf Startplatz 21 folgt der Österreicher Max Kofler (Ducati), als 26. der Deutsche Patrick Hobelsberger (Yamaha) und Marcel Brenner (Yamaha) aus der Schweiz auf 28 – aber es kam noch schlimmer. Denn in Runde 9 kamen sich Kofler und Hobelsberger in die Quere und stürzten. Ins Ziel schaffte es nur Brenner, dafür als 14. in den Punkten.

Nach seinem souveränen Sieg am Samstag galt Baldassarri als Favorit für den Sieg, doch Ducati-Ass Bulega hielt nicht nur mit, sondern übernahm ab Runde 5 die Führung. Kurz bevor das Rennen nach einem Sturz von Steven Odendaal (Kallio Yamaha) abgebrochen wurde, hatte Baldassarri Bulega überholt und sicherte sich so knapp zweiten Sieg an diesem Wochenende.

Auf Platz 3 fuhr die meiste Zeit Kawasaki-Ass Can Öncü, doch im letzten Rennviertel kam Stefano Manzi stark auf und bescherte Triumph ein weiteres Podium der ‹next generation›.

Das Rennen wurde überschattet von zahlreichen Stürzen. Insgesamt schieden acht Piloten nach einem Ausrutscher aus.

So lief das Rennen:

Start: Baldassarri vor Caricasulo und Bulega in die erste Kurve. Verdoia und drei weitere Piloten nehmen in der Schikane die Abkürzung. Öncü auf Platz 8, Kofler mit starkem Start vor auf neun.



Runde 1: Baldassarri, Bulega, Caricasulo und Yari Montella (Kawasaki) innerhalb 0,8 sec. Kofler Zehnter, Brenner 16 und Hobelsberger 22. Sturz Isaac Vinales.



Runde 2: Montella fällt nach Fehler auf Platz 7 zurück. Öncü jetzt bester Kawasaki-Pilot auf Platz 4.



Runde 3: Baldassarri und Bulega 0,6 sec vor Caricasulo. Sturz Unai Orradre.



Runde 4: Bulega mit der schnellsten Rennrunde in 1:35,465 min am Hinterrad von Baldassarri. Kofler Zwölfter.



Runde 5: Bulega übernimmt die Führung! Caricasulo rattert durch den Kies und reiht wieder sich als Vierter ein. Kofler auf 16, unmittelbar dahinter Brenner, Taccini, Vostatek, Bayliss und Hobelsberger.



Runde 6: Bulega 0,6 sec vor Baldassarri. Manzi mit der besten Triumph auf Platz 6. Sturz Oli Bayliss.



Runde 7: Bulega und Baldassarri unverändert, 3 sec zurück folgt Öncü. Schnellste Rennrunde von Cluzel-Ersatz Valentin Debise (9.) in 1:35,346 min.



Runde 8: Kofler nur auf 18 hinter Brenner (17). Sturz Montella.



Runde 9: Baldassarri wieder am Hinterrad von Bulega. Öncü weiter auf Platz 3, aber Manzi (4.) ist auf dem Vormarsch. Kofler und Hobelsberger stürzen.



Runde 10: Sturz Kyle Smith. Brenner in den Punkten. Sofuoglu bester MV Agusta-Pilot auf 7.



Runde 11: Bereits sieben Ausfälle!



Runde 12: Bulega weiter vor Baldassarri. Manzi verliert Platz 4 an Caricasulo.



Runde 13: Manzi, Caricasulo, Sofuoglu und Huertas kämpfen um Platz 4.



Runde 14: Manzi (4.) holt mit schnellster Rennrunde in 1:35,218 min massiv auf Öncü auf. Brenner (15.) hat Taccini, Vostatek, Booth-Amos und van Straalen im Nacken.



Runde 15: Baldassarri schnappt sich die Führung. Ausfall De Rosa, Sturz Odendaal, dessen Bike auf der Geraden liegen bleibt. Das Rennen wird abgebrochen.

Supersport-WM: Most, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Lorenzo Baldassarri Yamaha 2. Nicolo Bulega Ducati + 0,213 sec 3. Stefano Manzi Triumph + 3,885 4. Can Öncü Kawasaki + 4,032 5. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 4,960 6. Federico Caricasulo Ducati + 6,230 7. Adrian Huertas Kawasaki + 7,276 8. Valentin Debise Yamaha + 8,068 9. Hannes Soomer Triumph + 15,442 10. Niki Tuuli MV Agusta + 16,322 11. Peter Sebestyen Yamaha + 16,933 12. Andy Verdoia Yamaha + 17,513 13. Leonardo Taccini Yamaha + 23,492 14. Marcel Brenner Yamaha + 23,498 15. Glenn van Straalen Yamaha + 23,685 16. Ondrej Vostatek Yamaha + 23,689 17. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 23,847 18. Federico Fuligni Ducati + 30,228 19. Benjamin Currie Kawasaki + 33,529 20. Raffaele De Rosa Ducati > 1 min 21. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min 22. Patrik Homola Yamaha > 1 min out Steven Odendaal Yamaha out Kyle Smith Yamaha out Yari Montella Kawasaki out Maximilian Kofler Ducati out Patrick Hobelsberger Yamaha out Oliver Bayliss Ducati out Unai Orradre Yamaha out Isaac Vinales Ducati