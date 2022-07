Dominique Aegerter disqualifiziert – kein Rennstart! 31.07.2022 - 11:43 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Domi Aegerter

Eine Stunde vor dem zweiten Supersport-Rennen in Most entschied das FIM WorldSBK Stewards Panel, dass Weltmeister Dominique Aegerter nach seiner Unsportlichkeit am Samstag das zweite Rennen nicht fahren darf.