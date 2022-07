Patrick Hobelsberger: Von 27 auf 12 vorgeprescht

Nachdem Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) wegen eines Gelb-Verstoßes in der Superpole mit dem 27. Startplatz vorliebnehmen musste, nahm er im ersten Rennen der Supersport-WM in Most das Messer zwischen die Zähne.

Patrick «Pax» Hobelsberger gehörte zu den sieben Supersport-Piloten, denen die schnellste Runde im Qualifying wegen eines Gelb-Vergehens gestrichen wurde. Mit seiner schnellsten Runde wäre Startplatz 16 möglich gewesen.

Dafür ging es im Rennen ordentlich vorwärts. Wenngleich in den Massencrash in der ersten Runde fünf Fahrer involviert waren, lag er am Ende derselbigen bereits auf Platz 15 und nach einer weiteren an der 14. Stelle. Am Ende wurde es der zwölfte Rang, über den Pax überglücklich war: «Damit bin ich sehr zufrieden. Natürlich war es schade, dass ich im Qualifying nach hinten versetzt wurde. Das Ergebnis finde ich sensationell, vor allem in Anbetracht dessen, was alles so passiert ist im FP1 (Elektronik-Defekt – der Autor) und mit meinen ganzen Verletzungen in der letzten Zeit. Da passt das super.»

Gleichzeitig bestätigte der 25-jährige Bayer, dass die technischen Probleme vom Freitag an seiner Kallio-Yamaha gelöst sind. «Die funktioniert wieder einwandfrei», tat er kund.

Am Sonntag muss er wieder vom 27. Startplatz losfahren und hat erneut einiges an Arbeit vor sich. In dieses Schicksal fügt er sich zwangsläufig, jedoch nicht in Sachen Resultat. «Das Positive ist, dass wir noch ein paar Stärken und Schwächen gesehen haben. Einfach auch, weil wir ein vernünftiges Rennen gefahren sind. Wir wissen auf alle Fälle, wo wir gut und wo wir noch schlecht sind. Wir versuchen, im Warm-up die restlichen Schwächen auszumerzen. Da gibt es nichts zu verlieren, also probieren wir noch was am Set-up aus. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Der Plan ist auf jeden Fall der gleiche: volle Attacke», meinte Hobelsberger. «Ich wäre mit dem gleichen Ergebnis wieder zufrieden. Von Platz 27 erneut in die Punkte zu fahren, ist das Ziel und wäre wieder Weltklasse, würde ich behaupten.»

Ergebnis Supersport-WM: Most, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Lorenzo Baldassarri Yamaha 2. Stefano Manzi Triumph + 6,240 sec 3. Steven Odendaal Yamaha + 6,288 4. Valentin Debise Yamaha + 6,307 5. Glenn van Straalen Yamaha + 7,109 6. Niki Tuuli MV Agusta + 7,126 7. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 8,606 8. Adrian Huertas Kawasaki + 8,699 9. Nicolo Bulega Ducati + 13,451 10. Isaac Vinales Ducati + 13,891 11. Ondrej Vostatek Yamaha + 13,983 12. Patrick Hobelsberger Yamaha + 19,868 13. Oliver Bayliss Ducati + 20,999 14. Peter Sebestyen Yamaha + 21,676 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 21,938 16. Leonardo Taccini Yamaha + 22,088 17. Maximilian Kofler Ducati + 22,095 18. Unai Orradre Yamaha + 28,264 19. Hannes Soomer Triumph + 29,522 20. Marcel Brenner Yamaha + 31,735 21. Can Öncü Kawasaki + 37,810 22. Kyle Smith Yamaha + 40,790 23. Federico Fuligni Ducati + 43,648 24. Benjamin Currie Kawasaki + 44,067 25. Jeffrey Buis Kawasaki > 1 min 26. Patrik Homola Yamaha > 1 min out Raffaele De Rosa Ducati out Yari Montella Kawasaki out Federico Caricasulo Ducati out Dominique Aegerter Yamaha out Andy Verdoia Yamaha