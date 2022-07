Wende: Domi Aegerter erhält Freigabe – und Strafe? 31.07.2022 - 10:11 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Domi Aegerter blieb liegen, obwohl ihm nichts fehlte

Dass Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) nach dem Massensturz in der ersten Kurve des Supersports-Rennen am Samstag in Most im Kiesbett liegen blieb, hat unerwartete Folgen.